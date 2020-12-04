Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса

Украинцы рассказали о последствиях Covid-19, которые прочувствовали на себе. Фото: ready made: Pexels

После коронавируса люди начинают страдать головными болями, головокружением, слабостью, у них ухудшается память, путаются слова, возникают депрессивные состояния, одышка, нарушается терморегуляция, обостряются бронхиты и появляются проблемы с кардионагрузкой.

Об этих и других последствиях болезни Gazeta.ua рассказали украинцы из разных регионов, у которых был Covid-19. Также поделились тем, во сколько обходится лечение для семьи и где искать реальной помощи.

Полтава

"В связи с работой, много контактирую с людьми. Как-то в понедельник утром почувствовала невероятную слабость и головную боль, температура - 37,2. В обед подскочила до 38. Шеф посоветовал сдать тест на корону в частной больнице. Я живу за городом, вызвала такси, за тест заплатила 1350 гривен. Выпила парацетамол. Температуру стоит сбивать, когда переваливает за 38. Через два дня получила положительный результат теста", - говорит полтавчанка Алина Кривобок.

У меня не было семейного врача. Испугалась, потому что кто согласится заключить декларацию с пациентом с таким диагнозом

"Так сложилось, что у меня не было семейного врача. Испугалась, потому что кто согласится заключить декларацию с пациентом с таким диагнозом. Но знакомые посоветовали врача в одной из городских поликлиник, которая согласилась меня "вести". По телефону проконсультировала, назначила витамины и много питья - воду для интоксикации "ReО", чаи по 2-3 литра в день. Я сбросила ей на Viber страницы паспорта и кода, она сразу заключила со мной декларацию. Весь ход болезни была на связи, ежедневно интересовалась моим самочувствием".

Вечером первого дня у Анны снова поднялась температура до 38 градусов, еще раз приняла парацетамол. Это был единственный день, когда сильно температурила. Далее градусник обычно показывал чуть ниже или чуть выше 37. На три дня исчез вкус и обоняние. На 9-й день сделала флюорографию, легкие оказались чистыми. В таком режиме прошло две недели, вкус и обоняние вернулись, врач закрыла наблюдения.

Однако после болезни девушка начала ощущать последствия. У нее сильно болела голова.

"Боль не похожа на спазмы. Ощущение, будто голову надули воздухом. Семейная врач прописала сироп "Тивортин" и таблетки "Кардонат" - витамины и аминокислоты для улучшения кровообращения и работы мозга. После них легче. Но иногда замечаю головокружение, также забываю многие вещи, например, посолить блюдо, купить хлеб или забрать посылку с почты. Раньше такого не было. Еще сильно ухудшился сон, стала нервной, раздраженной, мозг не выключается ни днем ​​ни ночью. Знакомая терапевт посоветовала препарат для успокоения и налаживания сна. Таким был мой коронавирус. Но это только начало ада, в которое попала моя семья".

После Анны с периодичностью в несколько дней заболели отец, мать и свекровь. Во всех обнаружили воспаление легких. Отец и свекровь попали в больницу.

"У папы параллельно со мной начались симптомы - кашель, температура сначала была до 37,5. Но на шестой день поползла вверх, не могли сбить. Кашель усилился, появилась одышка. За 900 гривен удалось приобрести пульсоксиметр (аппарат для измерения сатурации - уровню кислорода в крови. - Gazeta.ua). Нас предупредили, что кислород должен быть не менее 91, в противном случае - госпитализация. Рентген в частном кабинете (330 грн) показал правостороннюю пневмонию. Папина семейная докторша в селе прописала антибиотики в инъекциях. Но они оказались не эффективными при коронавирусе".

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"Следующие несколько дней ситуация ухудшалась. Я решила действовать. С помощью знакомых положили отца в отделение коронавирусных больных одной из больниц Полтавы. Еще дней пять его жарила температура, росла до 39,2, сбивали по несколько раз в день капельницами, хорошо действовал "Нимесил". К слову, тест папе делали в государственной больнице бесплатно, ждали его 11 дней".

"Нам повезло с папиной докторшой. Она имеет большую практику в лечении больных коронавирусом и пневмонией. В их отделении таких пациентов - десятки. Всегда была с нами на связи, объясняла течение болезни, успокаивала".

Процентов 90 медикаментов мы покупали за свой счет. Наблюдали, как ежедневно растут цены на одни и те же препараты

"Процентов 90 медикаментов мы покупали за свой счет. Наблюдали, как ежедневно растут цены на одни и те же препараты. Папе прописали два раза в день антибиотик за 200 гривен. За несколько дней цена подскочила до 230. В аптеке нам сказали: "Стоимость добавилась в связи с большим спросом". Также на деньги брали физраствор и раствор Рингера. Системами под капельницы, шприцами, жидким парацетамолом обеспечивала больница. Один из пациентов в папиной палате умер. Как-то родители видели, как с медучреждения выносили черные полиэтиленовые мешки с умершими".

"На девятый день болезни маме сделали компьютерную томографию легких в частном кабинете, заплатили 940 гривен. На снимке показало двустороннюю пневмонию, поражение легких - 60 процентов. Сильно испугались. Хорошо, папин врач успокоила. Оказывается, процент поражения при короне - это не главное. Большее внимание надо обращать на клинику - температуру, общее самочувствие, сатурацию. Прописала ей антибиотики на 10 дней, препараты для разжижения крови. Затем заболела свекровь, тоже не обошлось без больницы. Но у нее есть сопутствующие болезни, поэтому лечение далось сложнее, подключали кислородную маску".

"Папу выписали на двенадцатый день. Пациентов долго не держат, ведь мест в больницах мало. Дома еще 10 дней принимал таблетки для разжижения крови и отхаркивания, поскольку до сих пор кашлял. Иногда болит спина в зоне легких. Маму начал беспокоить головная боль, головокружение".

Семья Анны потратила около 30 тыс. грн на лечение.

"Этот период был сложный прежде всего морально. Каждый день - новые проблемы. Живешь от температуры до температуры, переживаешь за родных, плохо спишь, нервничаешь, не можешь расслабиться. Врачи в селах мало что знают. Надо брать ситуацию в свои руки, ходатайствовать, чтобы попасть в городской медучреждение. Этот ад, казалось, не закончится. И сейчас беспокоят последствия".

Ровно

"Активно болела ковидом один день. Как сейчас помню - воскресенье, 11 июля. Запомнила, потому что второй раз за жизнь имела температуру выше 38 градусов. Но последствия коронавируса меня все же догнали позже", - говорит Анастасия Романюк из Ровно, делопроизводитель в коммунальном учреждении при областном управлении образования.

В начале болезни девушка чувствовала сонливость и общую слабость. Не кашляла, голова не болела, дышала без проблем.

"Утром выпила таблетку от температуры, вечером глинтвейн. На следующий день чувствовала себя лучше. Рассказала о своих симптомах семейному врачу. На что получила краткий ответ: "Температуры нет, считай - уже здоровая". Никто на анализы не направлял. Мол, таких как я с подозрением на вирус много, "на всех не можем тратить ресурсы". Через месяц решила сделать тест за свой счет. Обнаружили антитела. Они как раз в течение месяца формируются. Значит, не просто температурила".

В октябре пришла уже к другой участковой врача с классической простудой. Рентген показал пневмонию.

"Вот тогда меня посадили на изоляцию и направили сдать тест. Последний оказался отрицательным, хотя в диагнозе записали "ковидная пневмония". Объяснили, что меня спасли июльские антитела, вероятно распознали вирус как обычную пневмонию. Хотя это все - на уровне гипотез. Врачи сами до конца не знают, как это все взаимодействует".

После ковидних перипетий чувствую определенную слабость. Снизилась способность заниматься спортом

"После ковидних перипетий чувствую определенную слабость. Снизилась способность заниматься спортом. Особенно тяжело даются кардионагрузоки. Недавно впервые пробежалась на беговой дорожке, не задыхаясь. Также заметила проблемы с терморегуляцией. На дворе плюсовая температура, а я в зимней одежде и обуви. Мерзну. Надеюсь, пройдет. От знакомых, которые также переболели ковидом, слышала, что имеют подобные проблемы. Кроме того, в некоторых нарушилось обоняние. Какое-то время даже запах бензина не слышали".

"Эмоционально чувствую себя лучше. Знаю, что уже переболела и выжила. Без драматизма, но это расслабляет. Больше волнуюсь за маму и бабушку. Понимаю, что им будет сложнее такое пережить".

Львов

"С середины ноября лечусь от ковида. Это коварная болезнь. Может показаться, что вы делаете все для ее предупреждения, но это только кажется", - рассказывает журналистка со Львова Анна Журба.

До болезни девушка пыталась следить за самочувствием, постоянно гуглила симптомы и анализировала опыт знакомых, чтобы при необходимости вовремя среагировать.

"Например, высокую температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса - пища вдруг стала очень соленой, пропал аппетит и чувство сытости. Чувствовала слабость - думала, что просто плохо сплю. Пошла к врачу с болью в горле, похожей на ангину. Направили на ПЦР-тест. Через три дня лечения горло прошло. Чувствовала себя здоровой. Однако боль вернулась. Рентген показал двустороннюю пневмонию. На 95% была уверена, что у меня будет положительный результат теста. Понятия не имею, где могла заразиться. За последние три недели людей, с которыми контактировала, можно пересчитать по пальцам. Все они здоровы. Я боялась кого-то заразить".

Кроме слабости, апатии и тяжелого дыхания, девушка испытывает проблемы с работой головного мозга. В разговоре может путать слова, которые не похожи ни по содержанию, ни по произношению.

"В процедурном кабинете поликлиники не делают уколы больным с подозрением на ковид. В частной клинике так же. Это еще один неприятный побочный эффект коронавируса - тебя воспринимают, как прокаженную. Иногда появляется ощущение полной безысходности. Депрессивные приливы - тоже побочка".

"От тяжелого дыхания врачи посоветовали делать дыхательные упражнения, после которых становится легче. Бороться с апатией помогают положительные новости о том, что это лечение не бесполезно. Уверена, что поправлюсь. Не имею сопутствующих патологий или хронических болезней. Чувствую поддержку близких, друзей и коллег. Но еще раз повторю - берегите себя. Эта болезнь забирает много времени, сил, денег и нервов".

Сумы

"В семье я заболел первым. Поднялась температура, начало першит горло, ломало суставы, спину. В центре первичной помощи сделали тест, назначили предварительное лечение. А меня вдруг отпустило. Дня два - все хорошо. Затем снова температура подскочила, начал кашлять. Копьютерная томография показала двустороннее воспаление", - говорит Владимир Чепик из Сум, предприниматель, депутат городского совета.

Мужчина позвонил к семейному врачу узнать результат теста. Его еще не было. По результатам КТ врач скорректировала лечение и официально определила необходимость самоизоляции.

"Тестирование - вещь довольно условная. Пока получишь результаты, можешь или уже выздороветь, либо умереть. Многие люди рассказывали о похожей ситуации. Дней четыре имел температуру 39 градусов. Добавилась невероятная слабость, плохое чувство в груди".

"Самоизолироваться было непросто: попробуйте это сделать в однокомнатной квартире. Все, чем пользовался, было индивидуальным. Жена скоро тоже почувствовала себя нехорошо. Сначала списала на то, что замерзла. Но когда к насморку прибавилось отсутствие обоняния, стало тревожно. Температура несколько поднялась. Однако это продолжалось недолго. Обоняние через несколько дней восстановился, никаких симптомов у нее больше не проявилось. Единственное - до конца дня доставала слабость. Также заболел младший сын Саша, хоть и не тяжело. "Негативным" остался только старший Андрей, что удивительно, так как мы все "варились в одном котле".

14 дней семья находилась в изоляции. Мать Владимира привозила продукты и лекарства, оставляла под дверью.

Утром все нормально, а к обеду "батарейка садится", становишься вялым. Мерзнут руки, ноги, хоть ты и в теплых носках или рукавицах

"Среди последствий болезни - недели три была низкая температура. До сих пор пониженное давление. Долгое время преодолевала слабость. Утром все нормально, а к обеду "батарейка садится", становишься вялым. Мерзнут руки, ноги, хоть ты и в теплых носках или рукавицах. Мой отец перенес труднее. Лечился в Лебединской больнице Сумской области, регулярно давали дышать кислородом. Выздоровел, но мучает одышка. Высоко поднялся сахар и пока не сбивается".

Материал написан совместно с четырьмя региональными СМИ - Gazeta.ua (Полтава), Zaxid.net (Львов), Ужгородский и Сумской пресс-клубы - в рамках украинского-германского медиапроекта "Коммуникация во время кризиса: от проблем к решению". Проект осуществляется в сотрудничестве с европейской журналистской сетью n-ost (Берлин) при финансировании Министерства иностранных дел Германии.

В Украине ожидается поставка вакцин от коронавируса. Около 8 млн доз должны получить по Глобальной инициативе COVAX в конце первого - начале 2-го квартала 2021 года.