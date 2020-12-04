Поставка вакцины от Covid-19 ожидается в 2021 году - Степанов

Украина получит вакцину от коронавируса следующего года. Фото: www.ukrinform.ua

В Украине ожидается поставка вакцин от коронавируса. Около 8 млн доз должны получить по Глобальной инициативе COVAX в конце первого - начале 2-го квартала 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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"Украина получит вакцину, около 8 миллионов доз, по Глобальной инициативе COVAX. До 7 декабря в нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины - это конец первого - начало 2-го квартала", - говорит Степанов.

Украина находится на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями - производителями вакцин, которые уже закончили проведение 3-й фазы клинических испытаний. В том числе речь идет о компании Pfizer.

"Тоже рассчитываем их получать, начиная со 2-го квартала следующего года", - подытожил Степанов.

На вакцинацию от коронавируса в государственном бюджете Украины на 2021 надо заложить 15,1 млрд грн. Эти расчеты являются прозрачными, заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.