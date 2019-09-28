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воскресенье, 29 сентября 2019 06:30

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

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Глухой мужчина победил в шоу &quot;Танцы со звездами&quot;
Международный день глухих отмечают 29 сентября Фото: поради.pp.ua

Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечают Международный день глухих. В 2019 году он приходится на 29 сентября.

В 1760 году во Франции Аббат де ЛьЕпе основал первую школу - Парижский институт глухонемых. Он был основоположником мимической метода, большим сторонником жестового языка.

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Сейчас, по данным Всемирной федерации глухонемых, различные нарушения слуха проявляют у каждого девятого жителя планеты.

На планете кроме 2500 языков, есть еще одна форма общения - язык взгляда и жестов. Всемирная Федерация глухих в пятидесятые годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно - систему жестов.

В истории было много великих личностей глухих. Виктор Гюго - автор "Собора Парижской Богоматери", Людвиг Ван Бетховен - величайший композитор Антонио Станьоли - один из итальянских художников, Клод-Андре Ясень - французский скульптор и Жан-Жак Руссо - французский философ и писатель.

В США в 22-м сезоне американского телевизионного шоу "Танцы со звездами" победил глухой манекенщик Найл Ди Марко.

Зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Калифорния выделила средства в сумме около 20 млн долл. на рекламную кампанию против вейпингу.

В августе, в штате Иллинойс, зафиксировали первую смерть от болезни легких, вызванную вейпингом. Впоследствии такие смертельные случаи произошли в Орегоне, Миннесоте, Индиане и Калифорнии.

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Дата
29
сентября

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

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