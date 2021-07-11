Главный санврач рассказал, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2710
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 207
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 504
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 720
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2385
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1395
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1161
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 540
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1476
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
4
10
3
6
8
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
Видео
Все видео
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 675
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 720
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1035
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2565
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 252
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
воскресенье, 11 июля 2021 05:29

Главный санврач рассказал, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине

  Комментировать
Главный санврач рассказал, когда вакцина Johnson &amp; Johnson появится в Украине
В Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Фото: Reuters

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson) появится в Украине еще не скоро. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украина 24. По словам Кузина, Украина сейчас ведет переговоры по вакцине Johnson & Johnson, которую зарегистрировало Министерство здравоохранения. Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.

"Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину", - сказал Кузин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Он также отметил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Это стало возможным для сотрудников одной из частных компаний, вакцинацию которых профинансировали США.

За минувшие сутки, 9 июля, в Украине провакцинировали от коронавируса рекордное количество людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главный санврач рассказал, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Англия проиграла Италии в серии пенальти

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 1 Просмотров: 53042
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 17253
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 10602
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 9442
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 9126
Здоровье
В Турции вакцина CoronaVac показала эффективность выше 83%
В Турции вакцина CoronaVac показала эффективность выше 83% Просмотров: 27
В Украине начали вакцинировать препаратом Pfizer: кто первым получил прививки
В Украине начали вакцинировать препаратом Pfizer: кто первым получил прививки Просмотров: 180
Чем опасна низкокалорийная диета
Чем опасна низкокалорийная диета Просмотров: 90
Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека
Рак и нарушения ДНК. Сколько времени надо смартфону, чтобы испортить здоровье человека Просмотров: 918
Маски с украинцами надолго - главный санврач огорчил прогнозом
Маски с украинцами надолго - главный санврач огорчил прогнозом Просмотров: 630
Больше всего комментируют
5
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
5
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
5
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
1
Как будут перечислять деньги на субсидии - объяснение Минсоцполитики
1
Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе
Голосов: 465
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть