Главный санврач рассказал, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине

В Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Фото: Reuters

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson) появится в Украине еще не скоро. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украина 24. По словам Кузина, Украина сейчас ведет переговоры по вакцине Johnson & Johnson, которую зарегистрировало Министерство здравоохранения. Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.

"Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину", - сказал Кузин.

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Он также отметил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Это стало возможным для сотрудников одной из частных компаний, вакцинацию которых профинансировали США.

За минувшие сутки, 9 июля, в Украине провакцинировали от коронавируса рекордное количество людей.