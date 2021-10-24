Глава ВОЗ назвал главный инструмент для преодоления пандемии коронавируса

Глава ВОЗ пожаловался на то, что "мир глупо использовал эти инструменты". Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса. Инструментом для преодоления пандемии являются вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Le Journal de Montreal.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты", - заявил Гебреисус на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

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Глава ВОЗ пожаловался на то, что "мир неразумно использовал эти инструменты", поэтому пандемия еще далека от завершения. ВОЗ планировала вакцинировать 40% населения каждой страны к концу этого года и 70% к середине 2022 года, но из-за неравномерного распределения вакцин эта цель далека от выполнения.

"Эта цель достижима, но только если заявления стран и компаний, которые контролируют поставки, будут соответствовать их действиям. Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу", - подчеркнул он.

ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии Сovid-19.