ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии Сovid-19

В 35 из 53 стран, входящих в европейский регион ВОЗ, наблюдается плато по вакцинации. Фото: pixabay.com

Мир выйдет из пандемии коронавируса уже в следующем году.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает СТВ.

"Я оптимист, считаю, что мы выйдем из пандемии, но, конечно, коронавирус не закончится. Возможно, нам придется с ним жить, как с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они адаптируются под новые штаммы, а люди вакцинируются - и все нормально. В то же время в 35 из 53 стран, входящих в Европейский регион ВОЗ, наблюдается плато по вакцинации. Нам нужно выявить, кто среди населения не вакцинируется и почему", - сказал Клюге.

Он также призвал инвестировать в здравоохранение, чтобы пандемия не повторилась. Если здоровье не будет играть первоочередную роль, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия.

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Пять регионов Украины достигли красного уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом. С 18 октября в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.