G20 просят собрать $ 5 млрд на вакцину для бедных стран

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1053
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 4338
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 315
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 684
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 657
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 468
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 486
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 414
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1251
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
4
3
4
5
3
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
В Черкассах впервые пересадили почку
В Черкассах впервые пересадили почку
Телефон киевлянина был &quot;красный&quot; от вопросов о Covid-19 из-за ошибки КГГА
Телефон киевлянина был "красный" от вопросов о Covid-19 из-за ошибки КГГА
Видео
Все видео
От Covid умирают семьями: показали один день работы врачей реанимации
От Covid умирают семьями: показали один день работы врачей реанимации
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Коронавирус в Украине: за сутки имеем рекордное количество новых больных и умерших
Коронавирус в Украине: за сутки имеем рекордное количество новых больных и умерших
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
Просмотров: 1062
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 702
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2151
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 477
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 756
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 315
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
воскресенье, 22 ноября 2020 02:58

G20 просят собрать $ 5 млрд на вакцину для бедных стран

  Комментировать
G20 просят собрать $ 5 млрд на вакцину для бедных стран
На данный момент COVAX занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Фото: Pixabay

Председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала призвала лидеров G20 использовать свои возможности, чтобы собрать 5 млрд долларов на обеспечение COVID-вакцинами бедные страны.

"Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода, например ACT Accelerator и его механизм COVAX, можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах", - заявила Оконджо-Ивеала.

На данный момент COVAX занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. В GAVI уверенны, что спрос на вакцины будет очень большим, что делает задачу справедливого их распределения еще более актуальной, так как "до тех пор, пока не будут защищены все, никто не будет в безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили приблизительную цену вакцины Pfizer для Европейского Союза

"Обязательство лидеров G20 инвестировать 4,6 миллиарда долларов для заполнения немедленного дефицита финансирования ACT Accelerator, взятые в марте 2020 года, спасет жизни людей, создаст основу для массовых закупок и доставки тестов, методов лечения и вакцин - по всему миру", - добавила Оконджо -Ивеала.

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 млн 93 тысячи человек. Болеют 16,4 млн. Умерли от осложнений за все время пандемии 1 млн 376 тыс. инфицированных

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «G20 просят собрать $ 5 млрд на вакцину для бедных стран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 32185
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 14643
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
 Просмотров: 13429
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 11979
Доллар может упасть на 20%
Доллар может упасть на 20% Просмотров: 9721
Здоровье
Куриные яйца повышают склонность к развитию страшной болезни
Куриные яйца повышают склонность к развитию страшной болезни Просмотров: 621
Аритмия: названы симптомы болезни на ранней стадии
Аритмия: названы симптомы болезни на ранней стадии Просмотров: 306
Когда могут ввести жесткий карантин: премьер-министр назвал условие
Когда могут ввести жесткий карантин: премьер-министр назвал условие Просмотров: 1026
11-летняя девочка проглотила гвоздь
11-летняя девочка проглотила гвоздь Просмотров: 1467
Донором стал 28-летний мужчина: во Львове пересадили сердце и 2 почки
Донором стал 28-летний мужчина: во Львове пересадили сердце и 2 почки Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
32
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
16
"Можем давать тотальный отпор России". Украинцы отмечают День достоинства и свободы
8
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
6
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
6
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
Голосов: 979
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть