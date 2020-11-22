G20 просят собрать $ 5 млрд на вакцину для бедных стран

На данный момент COVAX занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Фото: Pixabay

Председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала призвала лидеров G20 использовать свои возможности, чтобы собрать 5 млрд долларов на обеспечение COVID-вакцинами бедные страны.

"Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода, например ACT Accelerator и его механизм COVAX, можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах", - заявила Оконджо-Ивеала.

На данный момент COVAX занимается обеспечением 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года. В GAVI уверенны, что спрос на вакцины будет очень большим, что делает задачу справедливого их распределения еще более актуальной, так как "до тех пор, пока не будут защищены все, никто не будет в безопасности".

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"Обязательство лидеров G20 инвестировать 4,6 миллиарда долларов для заполнения немедленного дефицита финансирования ACT Accelerator, взятые в марте 2020 года, спасет жизни людей, создаст основу для массовых закупок и доставки тестов, методов лечения и вакцин - по всему миру", - добавила Оконджо -Ивеала.

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 млн 93 тысячи человек. Болеют 16,4 млн. Умерли от осложнений за все время пандемии 1 млн 376 тыс. инфицированных