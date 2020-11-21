Обновили мировую статистику больных и умерших от Covid-19

Украина на 17 месте по количеству выявленных больных Covid-19. Фото: REUTERS

По состоянию на 21 ноября от коронавируса выздоровели 40 млн 93 тысячи человек. Болеют 16,4 млн.

Умерли от осложнений за все время пандемии 1 млн 376 тыс. инфицированных, информирует Worldometers.

Украина по количеству выявленных случаев заболевания находится на 17 месте среди других стран мира по числу летальных исходов - на 24.

Больше всего заражений обнаружили в США - более 12 млн. В Индии подтвердили более 9 млн случаев Covid-19, в Бразилии - более 6 млн.

В России и Франции количество зарегистрированных больных уже превысило 2 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов пояснил, когда будут требовать ввести полный локдаун

Также в 6 странах обнаружили более 1 млн случаев коронавируса - это Мексика, Колумбия, Италия, Аргентина, Великобритания и Испания.

19 ноября в Украине было зафиксировано 14575 новых случаев Covid-19 - это второй подряд антирекорд и третий в течение недели; госпитализировали 1728 пациентов, умерли 229 больных, выздоровели 7845 человек.