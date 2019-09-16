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понедельник, 16 сентября 2019 15:45

Это делает каждый: ТОП-7 ошибок, которые мешают похудеть

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Это делает каждый: ТОП-7 ошибок, которые мешают похудеть
Как достичь желаемого подтянутого тела. Фото: www.liveinternet.ru

Подтянутое тело - это комплексный подход к питанию, физическим нагрузкам, мотивации, косметическому уходу. Но иногда мы совершаем простые ошибки, которые мешают достичь желаемого отражения в зеркале.

Gazeta.ua расскажет об ошибках, которые мы делаем в период похудения.

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1. Сон меньше 6 часов. Необходимо спать не менее 6-7 часов. Именно такая норма нужна для того, чтобы не чувствовать голода и нормально отдохнуть.

2. Много воды в рационе. Необходимо пить правильное количество воды, чтобы она не застаивалась в организме и не провоцировала отеки.

3. Вы боитесь пить кофе. Кофеин в небольших дозах помогает выводить лишнюю жидкость из организма и ускоряет обмен веществ. Напиток утоляет чувство голода, но не стоит заменять кофе нормальный прием пищи.

4. Без режима питания. Не стоит пропускать завтрак, обед или ужин. Разработайте схему питания, которая комфортная для вас.

5. Много стресса. Переживания и депрессивное состояние нарушают гормональный баланс. Из-за этого может появляться лишний вес.

6. Не занимаетесь физической нагрузкой. Любые физические нагрузки помогают держать тело в тонусе. Вариантов может быть много: запишитесь в зал, сделайте утреннюю или вечернюю пробежку, запишитесь на фитнес или танцы.

7. Забываете о косметический уход. Косметические средства подтягивают кожу, повышает ее эластичность, упругость. Кроме этого, специальные продукты разгоняют лимфу и улучшают кровообращение. Результат - выведение лишней жидкости и избавления от отечности. Применяйте масла, кремы, гели и скрабы для своего типа кожи, но помните, что сбросить лишний вес можно только при комплексном подходе.

Украинский диетолог Светлана Фус посоветовала не увлекаться диетами. Почему стоит отдать предпочтение правильному питанию, врач рассказала в Facebook.

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