Еще три области отправили на локдаун: список "красных" ограничений

С сегодняшнего дня, 11 февраля, еще три области перешли в красную зону карантина. В общей сложности их уже пять.

К Ровенской и Ивано-Франковской присоединились еще Луганская, Закарпатская, Хмельницкая области, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом - Ляшко

В желтой зоне находится только одна область - Полтавская. Все остальные - оранжевые.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. Список на фото.

Автор: Минздрав Украины Список ограничений для "красных" областей

24 января в Ивано-Франковской области начал действовать красный уровень эпидемической опасности. Затем покраснела Ривненская область. На 8 февраля под угрозой перехода на красный уровень еще 10 оранжевых областей. 10 февраля в Украине зафиксировали 41 229 новых случаев Covid-19. Среди новых больных 3369 детей и 1247 медработников. Госпитализировали 3936 человек. Произошло 236 летальных исходов. Выздоровели 20 850 человек.