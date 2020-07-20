Еще один аэропорт в Украине открывает пункт тестирования на Covid-19

В Одессе откроют пункт тестирования на коронавирус. Фото: pixabay

Пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирование на Covid-19 откроют в аэропорту Одессы.

Он начнет работать 21 июля, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Эта услуга будет полезной для путешественников, прибывающих из стран "красной" зоны и вынужденых соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; будет функционировать - во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта "Борисполь", - написали в сообщении.

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В случае отрицательного результата путешественники смогут через 24-48 рабочих час., в зависимости от времени сдачи анализов, завершить самоизоляцию.

"Это обусловлено тем, что в течение этого времени лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. Данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дия вдома", который сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции ", - добавили в аэропорту.

На сайте Минздрава было сразу опубликован обновленный список безопасных от коронавируса стран. После установки нового порога по активных больных 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попали 9 государств. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.