К списку Covid-безопасых добавили 9 стран

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2583
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 864
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 621
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 594
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 459
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4770
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6669
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
1
11
7
6
6
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
Видео
Все видео
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
2020-й год расстраивает далее - загорелся Собор Петра и Павла
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1134
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4914
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 360
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
воскресенье, 19 июля 2020 12:09

К списку Covid-безопасых добавили 9 стран

  Комментировать
К списку Covid-безопасых добавили 9 стран
Украина сама никак не попадет в зеленую зону. Фото Focused

На сайте Минздрава было сразу опубликован обновленный список безопасных от коронавируса стран. После установки нового порога по активных больных 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что на сайте Минздрава было сразу опубликован обновленный список.

"Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 не отпускает Украину: свежая статистика

Сама Украина до сих пор находится в опасной зоне. Европа откроет границы тогда, когда количество больных у нас 2 недели не будет превышать 480 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К списку Covid-безопасых добавили 9 стран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Найденный камень стал ключом к разгадке иероглифов

Нашел клад века: невероятная история американского "охотника за сокровищами

Самое читаемое
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 9288
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 8523
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
 1 Просмотров: 7101
Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию
Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию Просмотров: 6912
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 5301
Общество
26 против половины человечества. В ООН посчитали деньги самых богатых
26 против половины человечества. В ООН посчитали деньги самых богатых Просмотров: 153
Covid-19 не отпускает Украину: свежая статистика
Covid-19 не отпускает Украину: свежая статистика Просмотров: 1251
Пожар в "Токио Стар": совладельца взяли под стражу
Пожар в "Токио Стар": совладельца взяли под стражу Просмотров: 432
SkyUp отменил часть рейсов. Перечень
SkyUp отменил часть рейсов. Перечень Просмотров: 441
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
 2 Просмотров: 3636
Больше всего комментируют
3
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
2
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
1
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
1
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
1
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Голосов: 52287
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua