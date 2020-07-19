К списку Covid-безопасых добавили 9 стран

Украина сама никак не попадет в зеленую зону. Фото Focused

На сайте Минздрава было сразу опубликован обновленный список безопасных от коронавируса стран. После установки нового порога по активных больных 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попало 9 государств. Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что на сайте Минздрава было сразу опубликован обновленный список.

"Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", - отметил министр.

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Сама Украина до сих пор находится в опасной зоне. Европа откроет границы тогда, когда количество больных у нас 2 недели не будет превышать 480 человек.