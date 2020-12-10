Эксперты подсчитали, сколько было бы спасенных жизней, если бы все носили маски

Несколько недель назад Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что маска защищает не только людей вокруг, но и человека, который ее носит. Фото: pixabay

Если бы 95% населения США носили защитную маску для лица, это могло бы спасти почти 130 тыс. жизней до февраля 2021 года.

Исследователи предупреждают, что некоторая информация может быть устаревшей. Анализ опубликовали в журнале Nature.

Если бы от 22 сентября 2020 года 95% населения США носили маску, то можно было бы сохранить жизнь 85 284 - 170 867 человек до конца февраля 2021-го. И даже если бы маску носили хотя бы 85%, можно было бы предотвратить 60 731 - 133 077 смертей.

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Несколько недель назад Центр по контролю и профилактике заболеваний, CDC, заявил, что маска защищает не только людей вокруг, но и человека, который ее носит. Такой вывод сделали на основе 7 проведенных исследований. Согласно данным CDC, увеличение оборота масок лишь на 15% не только может лишить необходимости введения локдауна, но и помочь экономике.

Несмотря на результаты исследования, предупреждения и штрафы, жители США до сих пор не носят масок в количестве, необходимом для сдерживания коронавируса. Недавно ученые из IHME подсчитали, что национальное использование масок составляет около 67%.

Вопрос масочного режима превратился в борьбу политики против науки по всему миру. Многие люди убеждены, что это заговор правительства, фармкомпаний или же длительное ношение защитной маски плохо влияет на здоровье.

Недавно воспитанники Днепровского лицея информационных технологий создали маску, которая может диагностировать заболевания коронавирусом. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Днепровской городского совета.