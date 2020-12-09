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среда, 09 декабря 2020 16:50

Украинцы создали защитную маску, которая может обнаружить коронавирус

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Украинцы создали защитную маску, которая может обнаружить коронавирус
Фото:Днепровский лицей информационных технологий

Недавно воспитанники Днепровского лицея информационных технологий создали маску, которая может диагностировать заболевания на коронавирус. Об этом сообщает департамент гуманитарной политики Днепровской городского совета.

"Идея возникла еще в апреле этого года. Тогда начал интересоваться, как можно диагностировать коронавирус. Так моя команда начала создавать модель автономного прототипа маски, которая будет многоразовой. Главная цель, чтобы она собирала показатели организма человека, которые смогут предупредить респираторное заболевание", - говорит основатель проекта Антон Киселев.

Внешний вид маски, что может диагностировать болезнь, почти ничем не отличается от обычной медицинской.

Но она имеет главный корпус - микроконтроллер и дополнительные датчики.

Индикатор пульсоксиметра крепится на тело. С помощью светодиодов измеряет уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и температуру тела.

Показатели из этих датчиков поступают на плату управления, где процессор анализирует полученные данные. Уже готовы сведения о состоянии человека и окружающем воздухе поступает на мобильное устройство.

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За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 12 860 против 10 811. Среди выявленных новых больных 520 детей и 512 медработников.

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