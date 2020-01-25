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суббота, 25 января 2020 22:27

Эффект Рождества: назвали полезную пищу для давления

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Автор: Екатерина Романчук
  Кардиолог Иванна Куцик научила снижать давление
Кардиолог Иванна Куцик научила снижать давление

Праздники опасны для здоровья. Вдвое увеличивается риск сердечных приступов. Причина - алкоголь, избыток разнообразной пищи, перенапряжение. Австралийские врачи называют это эффектом Рождества.

Об этом рассказывает Иванна Куцик, столичный кардиолог.

"Полезно есть больше грибов, орехов, фасоли, гороха, яблок, изюма и чернослива. Ограничить жирное мясо, полуфабрикаты, маргарин, сдобу, купленные торты и пирожные", - советует Иванна Куцик.

5 признаков гипертонического криза:

Сильная головная боль

Сжимающая боль в груди

Слабость в руках и ногах

Бросание в жар и холод

Заточка во время ходьбы

Чтобы сосуды не разрушались и не провоцировать гипертонический кризис нужно также уменьшить употребление соли - до ½ ч. л. в сутки.

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Нормальный стандартный артериальное давление 120 на 80. Но у каждого человека этот показатель свой. Если он 180 на 120 - это уже гипертонический криз. Шумит в ушах, тошнит. Может быть одышка и судороги. Лучше вызвать скорую.

В ночь на 25 декабря в райцентре Ковель на Волыни пересадили сердце 55-летнему мужчине. Операцию провели в районном территориальном медицинском объединении. Это первое подобное вмешательство в Украине за 15 лет.

Сердце пациента было в критическом состоянии. Со своим органом он бы прожил не более двух-трех месяцев, говорят врачи. Оперировали в райцентре, потому что не было возможности доставить сердце в Киев.

Автор: Екатерина Романчук
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