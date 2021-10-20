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среда, 20 октября 2021 09:35

"Дважды возвращали с того света" - медики борются за жизнь многодетной противницы вакцинации

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&quot;Дважды возвращали с того света&quot; - медики борются за жизнь многодетной противницы вакцинации
В семье коронавирусом больные еще три человека. Фото: Минздрав Украины

Во Львове медики больницы скорой помощи спасают 40-летнюю мать троих детей, которая была категорически против прививки.

Женщина третьи сутки находится в реанимации в критическом состоянии. Прогнозов относительно ее выздоровления врачи не дают, пишет ТСН.

Маленькому ребенку многодетной матери год. В этой семье болеют еще три человека. Кто именно - врачи не говорят. Это делать запретила им семья.

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"Пациентка, вся ее семья, ее родители, братья, сестры - все есть активные противники вакцинации. На сегодня в семье трое больных. Женщина, которая находится здесь, в критическом состоянии. Мы дважды ее реанимировали. Дважды возвращали с того света. Сейчас каждую секунду боремся за ее жизнь. Я не знаю удастся ли нам это, но я четко знаю, что этой женщине может помочь вакцинация. Мы надеемся, что спасем эту мать", - рассказала руководитель реанимационного отделения Наталья Матолинец.

За прошедшие сутки 19 октября эта больница побила рекорд. В реанимации в критическом состоянии находится 50 пациентов. Такого там не видели с начала пандемии. Врачи говорят, что ни один из пациентов реанимации непривит.

Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом. Это произошло из-за осложнения у инфицированных. Больные попали в Covid-отделение больницы с тяжелым течением болезни. Впоследствии к коронавирусу добавились еще и симптомы тромбоза.

В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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