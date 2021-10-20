Коронавирус лихорадит Украину. За сутки почти 19 тыс. больных

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 2,6 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 20 октября в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1447 детей и 435 медработников.

В больницы попали 5468 пациентов, умерли - 495, выздоровели - 7605 человек, сообщает Минздрав.



Неизменным лидером последних дней по количеству новых больных остается Одесская область. Там зафиксировали 1606 случаев Covid-19. Далее следуют Днепропетровская (1253), Харьковская (1242), Запорожская (1225) и Донецкая (1040) области.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев - 1023 случая;

Винницкая область - 444 случая;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 1253 случая;

Донецкая область - 1040 случаев;

Житомирская область - 640 случаев;

Закарпатская область - 239 случаев;

Запорожская область - 1225 случаев;

Ивано-Франковская область - 446 случаев;

Киевская область - 562 случая;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 742 случая;

Львовская область - 943 случая;

Николаевская область - 437 случаев;

Одесская область - 1606 случаев;

Полтавская область - 935 случаев;

Ровенская область - 782 случая;

Сумская область - 912 случаев;

Тернопольская область - 588 случаев;

Харьковская область - 1242 случая;

Херсонская область - 947 случаев;

Хмельницкая область - 954 случая;

Черкасская область - 544 случая;

Черновицкая область - 622 случая;

Черниговская область - 178 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 679 185 человек, выздоровели - 2 344 799 человек, летальных случаев - 61 843.

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля для регионов установили выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией от Covid-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю. Соответствующее поручение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко и направил на выполнение.