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среда, 20 октября 2021 08:38

Коронавирус лихорадит Украину. За сутки почти 19 тыс. больных

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Коронавирус лихорадит Украину. За сутки почти 19 тыс. больных
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 2,6 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 20 октября в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1447 детей и 435 медработников.

В больницы попали 5468 пациентов, умерли - 495, выздоровели - 7605 человек, сообщает Минздрав.

Неизменным лидером последних дней по количеству новых больных остается Одесская область. Там зафиксировали 1606 случаев Covid-19. Далее следуют Днепропетровская (1253), Харьковская (1242), Запорожская (1225) и Донецкая (1040) области.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев - 1023 случая;
Винницкая область - 444 случая;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 1253 случая;
Донецкая область - 1040 случаев;
Житомирская область - 640 случаев;
Закарпатская область - 239 случаев;
Запорожская область - 1225 случаев;
Ивано-Франковская область - 446 случаев;
Киевская область - 562 случая;
Кировоградская область - 112 случаев;
Луганская область - 742 случая;
Львовская область - 943 случая;
Николаевская область - 437 случаев;
Одесская область - 1606 случаев;
Полтавская область - 935 случаев;
Ровенская область - 782 случая;
Сумская область - 912 случаев;
Тернопольская область - 588 случаев;
Харьковская область - 1242 случая;
Херсонская область - 947 случаев;
Хмельницкая область - 954 случая;
Черкасская область - 544 случая;
Черновицкая область - 622 случая;
Черниговская область - 178 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 679 185 человек, выздоровели - 2 344 799 человек, летальных случаев - 61 843.

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля для регионов установили выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией от Covid-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Соответствующее поручение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко и направил на выполнение.

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