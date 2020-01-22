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среда, 22 января 2020 11:47

Доказан вред электронных сигарет - данные исследования ВОЗ

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Доказан вред электронных сигарет - данные исследования ВОЗ
В ВОЗ заявляют о доказанном вреде от электронных сигарет. Фото: fp.com.ua

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что электронные сигареты опасны и вредны для здоровья.

Это заявление опубликовали на официальном сайте ВОЗ.

Пока неизвестно, как долго можно "безопасно" использовать электронные сигареты (Electronic nicotine delivery systems, сокращенно ENDS - Gazeta.ua).

"Нет сомнений, что они вредны для здоровья и не являются безопасными, но рано давать четкий ответ относительно длительности воздействия их использования", - говорится в статье.

Вейпинг особенно опасен для подростков - мозг человека развивается до возраста более 20 лет, и употребление вейпов может нанести непоправимые изменения. Это повреждает сердечно-сосудистую и дыхательную систему человека, а еще может навредить малышам в утробе матери.

Поступает все больше свидетельств, что ENDS может привести к повреждению легких. 17 сентября 2019 года Центры контроля и профилактики заболеваний США начали экстренное расследование связей между использованием вейпа и смертью от травмы легких. До 10 декабря сообщили о более 2409 случаев госпитализации и 52 подтвержденных случаях смерти. Аналогичные расследования начались как минимум в пяти странах мира.

Поэтому информация о том, что вейпинг безопаснее, чем курение обычных сигарет, ошибочно, утверждают в организации. Так же наблюдается привыкание, ведь аэрозоль ENDS содержит никотин. Кроме того, обычно содержат токсичные вещества, включая гликоль, который используется для изготовления антифриза.

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По данным ВОЗ, сегодня существует 15 000 вкусов электронных сигарет, в частности с жевательной резинкой и сахарной ватой, чтобы заинтересовать молодежь.

Для тех, кто использует вейп, пытаясь бросить курить, у ВОЗ есть рекомендации.

"Существуют другие проверенные, безопасные и лицензированные продукты, такие как лечение никотиновыми препаратами (например пластыри), а также горячие линии поддержки курильщиков, которые пытаются бросить курить, мобильные сообщения и специализированные методы лечения от табачной зависимости", - напоминают в организации.

В ноябре 2019 года в Бельгии в результате курения вейпа умер 18-летний парень. Впервые на территории Европы официальной причиной смерти признали вейп.

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