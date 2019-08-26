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понедельник, 26 августа 2019 10:33

"Добавляйте больше овощей" - Супрун советует, как лучше готовить шашлык

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&quot;Добавляйте больше овощей&quot; - Супрун советует, как лучше готовить шашлык
Выбирайте нежирное мясо, советует Ульяна Супрун.

И. о министра охораны здоровья Ульяна Супрун посоветовала украинцам, как готовить шашлык с меньшим вредом. Об этом она написала в Facebook.

Супрун дала 10 советов.

Почистите гриль или мангал, прежде чем развести костер. Копоть от предыдущих шашлыков, в которой содержатся канцерогены, пойдет в помойку, а не на стол.

Выбирайте нежирное мясо для гриля, и срезайте тот жир, что можно срезать. Дело не только в калориях. Когда жир капает на угли и реагирует, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы, прямой кишки и молочной железы.

Маринуйте мясо с пряными травами и специями. Розмарин, орегано, черный перец и чили содержат антиоксиданты, которые препятствуют образованию канцерогенных соединений при нагревании. Используйте для маринада томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус, но не майонез. Масла не стоит использовать - их нагрев приводит к образованию вредных альдегидов и транс-жиров.

Оберните мясо, рыбу, кебабы в фольгу. Так жир будет меньше капать на дрова, а блюдо будет впитывать меньше копоти.

Добавляйте овощи. Их должно быть столько же, сколько и мяса, а лучше - больше. Перец, помидоры, баклажаны, кабачки, кукуруза и порей будут хорошим гарниром. Мяса много есть не стоит - порция должна быть не более, чем середина ладони, иначе будет трудно переваривать. Зато, по овощах строгих ограничений нет.

Сократите время приготовления. Нет, есть сырое мясо и твердую кукурузу не нужно. Но можно сделать две вещи: порезать мясо на достаточно мелкие кусочки, чтобы оно быстро прожарилось и приготовить предварительно в микроволновке или духовке. На пикнике останется лишь снова нагреть.

Готовьте на разной температуре. Этого не просто достичь, но попробуйте жарить на невысокой температуре, чтобы пища не темнела и не подгорала, а затем добавьте жару. Так вы добьетесь желанной реакции Майяра - образования корочки. Но далеко и вредно процесс не зайдет, потому что времени не хватит.

Пейте воду, только воду. Да, саперави хорошо дополняет баранину, но на самом деле вы чувствуете жажду, и пьете так много из-за обезвоживания. А безопасной дозы алкоголя не существует. Кроме того, алкоголь повысит риск травматизма или потоплений, и после его употребления нельзя сесть за руль. А вода поможет вам переварить пищу и никак не навредит.

Заботьтесь о гигиене. Мойте руки с мылом, и держите сырое мясо отдельно от остальных продуктов. Не оставляйте продукты на завтра без холодильника. Накрывайте мытые овощи, чтобы на них не садились мухи. То, что упало, есть уже нельзя. Такие простые правила, но о них забывают, и имеют пищевое отравление.

Возьмите переодевание. Жарить шашлыки топлес - плохая традиция. Во-первых, не стоит находиться без одежды под солнечными лучами - это увеличивает риск ожогов, рака кожи и приводит к фотостарению. Во-вторых, полициклические ароматические углеводы попадают в кожу и увеличивают риск развития опухолей. Поэтому наденьте одежду с длинными рукавами и брюки на барбекю-вечеринку, а затем переоденьтесь.

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26 августа в Украине сохранится сухая и солнечная погода, без осадков.

Только в Карпатах и ​​на Закарпатье ожидаются кратковременный дождь и гроза, сообщает Украинский гидрометцентр.

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26
августа

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