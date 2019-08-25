Последняя неделя лета начнется с жары

26 августа в Украине сохранится сухая и солнечная погода, без осадков.
Только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременный дождь и гроза, сообщает Украинский гидрометцентр.
На западе страны будет +25 ° - +29 °, ночью ожидается +12 ° - +15 °.
Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, и в Крыму. Днем воздух прогреется до +30° - +32°, ночью ожидается +17° - +20°.
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В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью +13° - +15°, днем +26° - +28°.
Самым жарким днем в Киеве считают 13 августа 2010. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.
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