Последняя неделя лета начнется с жары

В понедельник будет жаркая погода. Фото: УНИАН

26 августа в Украине сохранится сухая и солнечная погода, без осадков.

Только в Карпатах и ​​на Закарпатье ожидаются кратковременный дождь и гроза, сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны будет +25 ° - +29 °, ночью ожидается +12 ° - +15 °.

Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, и в Крыму. Днем воздух прогреется до +30° - +32°, ночью ожидается +17° - +20°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 7 областях Украины огласили пожарную опасность

В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью +13° - +15°, днем ​​+26° - +28°.

Самым жарким днем ​​в Киеве считают 13 августа 2010. Тогда температура воздуха достигла отметки +36,6 градусов тепла.