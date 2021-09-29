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среда, 29 сентября 2021 10:40

До нового года Украины выйдет из пандемии - эксперт

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До нового года Украины выйдет из пандемии - эксперт
Вместо обязательной вакцинации нужно применять положительные стимулы для вакцинированных. Фото: pixabay.comФото: pixabay.com

Эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшается. Количество больных коронавирусом увеличивается.

До Нового Года волна должна закончиться и Украина выйдет из пандемии, рассказал Gazeta.ua министр здравоохранения 2014 года Олег Мусий:

"Но стоит помнить о карантинных правила и убеждать людей соблюдать их. Напоминать, что ношение маски уменьшает риск заболевания на 80%. Пандемия еще не закончилась".

Новая волна абсолютно не похожа на прошлогоднюю. В 2020 году в Киеве работало сразу девять ковидных больниц. Сейчас работает только два, рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский:

"В больнице попадают люди с сопутствующими болезнями. МЗ заявляло, что 98% госпитализированных - невакцинированные. Потому что прививали не тех. В Великобритании и Израиле в первую очередь вакцинировали пожилых людей. Молодежь последняя получила прививки. У нас наоборот. Вакцинировали молодежь, которая легче переносит болезнь. А пожилые люди остались без прививки".

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Власти хотят ввести обязательные прививки от коронавируса для сотрудников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

"Людям стоит убедительно объяснять, а не заставлять. Лабораторно подтверждено, что переболевшим необязательно вакцинироваться. Например, половина сотрудников образовательных учреждений уже переболела. А хотят, чтобы 80% были привиты. Иммунитет после прививки не хуже, чем после болезни", - объясняет врач-эпидемиолог Алла Мироненко.

Вместо обязательной вакцинации нужно применять положительные стимулы для вакцинированных от финансовой помощи до различных льгот.

"Такой способ практикуют за рубежом. Это бы помогло прививать больше людей, чем 12% - добавляет Олег Мусий. - С таким темпом вакцинации мы не сформируем коллективный иммунитет. Поэтому стоит усилия направить на медицинскую сферу. Обустроить реанимационные, кислородные кровати для больных с тяжелым течением".

Осенняя волна 2021 года приведет к коллективному естественному иммунитету. Переболеют те, кто еще не болел. 45% населения уже пережили коронавирус.

Черновицкая, Харьковская и Луганская области вскоре могут перейти в красную зону из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом. Во всех трех регионах занятость коек с кислородом на уровне 61-67% при норме 65%.

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