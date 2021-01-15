До конца года в Украине провакцинируют всех желающих - Шмыгаль

Украина провела переговоры со всеми производителями вакцин, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третий. Фото: pixabay

Украина подписала контракты, по которым получит миллионы доз вакцины от коронавируса.

Первоначально препараты поступят в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1".

По его словам, уже удалось подписать заявку на быструю поставку 1-й партии эффективных и корректно зарегистрированных препаратов, что "ожидают не позднее февраля".

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"Украина фактически сегодня уже подписала контракты на большую партию - это миллионы доз вакцины, которой будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заверил Шмыгаль.

Украина провела переговоры со всеми производителями вакцин, которые прошли по меньшей мере 2 стадии клинических испытаний и находятся на 3-й. Это касается также китайского препарата производства Sinovac Biotech.

"Если какая-либо из них не будет соответствовать международным правилам регистрации, их в Украине не будет", - подытожил Шмыгаль.

Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского Союза. "Все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского Союза, их будут получать так же и граждане Украины", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.