До конца года в Украине провакцинируют всех желающих - Шмыгаль

 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 558
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 459
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 4653
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1602
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 828
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1143
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 252
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
1 Просмотров: 504
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 297
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1143
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5085
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
1 Просмотров: 504
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 486
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 432
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 12:44

До конца года в Украине провакцинируют всех желающих - Шмыгаль

  Комментировать
До конца года в Украине провакцинируют всех желающих - Шмыгаль
Украина провела переговоры со всеми производителями вакцин, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третий. Фото: pixabay

Украина подписала контракты, по которым получит миллионы доз вакцины от коронавируса.

Первоначально препараты поступят в рамках инициативы COVAX, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1".

По его словам, уже удалось подписать заявку на быструю поставку 1-й партии эффективных и корректно зарегистрированных препаратов, что "ожидают не позднее февраля".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмигаль рассказал, что будет с карантином до конца года

"Украина фактически сегодня уже подписала контракты на большую партию - это миллионы доз вакцины, которой будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заверил Шмыгаль.

Украина провела переговоры со всеми производителями вакцин, которые прошли по меньшей мере 2 стадии клинических испытаний и находятся на 3-й. Это касается также китайского препарата производства Sinovac Biotech.

"Если какая-либо из них не будет соответствовать международным правилам регистрации, их в Украине не будет", - подытожил Шмыгаль.

Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского Союза. "Все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского Союза, их будут получать так же и граждане Украины", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До конца года в Украине провакцинируют всех желающих - Шмыгаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 14553
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10900
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8208
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 7569
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6858
Здоровье
Около сотни граждан Нидерландов жаловались на побочные эффекты после вакцинации
Около сотни граждан Нидерландов жаловались на побочные эффекты после вакцинации Просмотров: 36
Перед выходными количество больных Covid в Киеве резко увеличилась
Перед выходными количество больных Covid в Киеве резко увеличилась Просмотров: 9
Johnson & Johnson заявила о эффективных результатах новой вакцины
Johnson & Johnson заявила о эффективных результатах новой вакцины Просмотров: 90
Covid-вакцину для Украины будут закупать через иностранную фирму
Covid-вакцину для Украины будут закупать через иностранную фирму Просмотров: 72
Медик отметил еще один сигнал коронавируса
Медик отметил еще один сигнал коронавируса Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 855
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть