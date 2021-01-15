Граждане будут получать Covid-паспорта - МОЗ

В Украине будут выдавать Covid-паспорта. Фото: Главком

Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

"Все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Пока Украина договорилась о поставке 1,9 млн доз вакцины Sinovac из Китая. По инициативе COVAX еще будут 16 млн доз, возможно, от компаний AstraZeneca, Novavax или Johnson & Johnson.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали безопасные для Украины вакцины

Напомним, ранее он заявил, что переговоры с производителями вакцин позволяют Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.