Директор Института сердца рассказал о конфликте с командой Супрун

Кардиохирурга Бориса Тодурова переизбрали генеральным директором Института сердца 18 декабря. Фото: 112 канал

Борис Тодуров, переизбранный на посту директора Института сердца, комментируя свой конфликт с Минздравом, который ранее привел к увольнению, заявил, что разногласия начались не непосредственно с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, а с её командой.

"Конфликт больше начался не с ней, а с ее командой, ее замами, которые по хамски начали с нами разговаривать, к нам относится, швырять наши документы, писать всякие глупости на них. Пиком стало то, что мы попросили дать нам лицензию на право проведения трансплантации, поскольку мы поменяли свой статус и формально нам нужно было включиться в этот список по-новому, и один из замов, Линчевский, написал на моем заявлении "Неа", нарисовал рожицу и швырнул через стол тому, кто это принес", - рассказал Тодуров в эфире "112 Украина".

И.о. министра "оригинально поздравила" его с назначением, отметил Тодуров.

"Еще шло голосование, было 12 часов с лишним, она дала интервью нескольким каналам и назвала меня коррупционером. То есть был нарушен избирательный закон. Я сначала думал подавать какие-то юридические вещи, а потом подумал, какой смысл и махнул рукой", - рассказал он.

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Отвечая на вопрос о том, может ли и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отказаться подписывать с ним контракт, Тодуров отметил, что сейчас проходит спецпроверку.

"У нее должны быть на это веские основание. Сейчас идет спецпроверка. Сегодня я дал документы и дал свое согласие на спецпроверку. Если там все будет гладко, то она обязана в течение месяца это сделать", - заявил он.

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Кардиохирурга Бориса Тодурова переизбрали генеральным директором Института сердца 18 декабря. 2 января Тодуров обвинил руководство министерства в преступной халатности при закупке расходных материалов для кардиологических операций.