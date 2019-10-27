Дифтерия в Киеве: новый случай

В Киеве использовали последнюю дозу противодифтерийной сыворотки. ФОТО: ukrinform.ua

В Киеве зафиксировали второй случай заболевания дифтерией. На этот раз инфекцию диагностировали у 35-летней женщины.

Противодифтерийную сыворотку больной ввели. Но, как оказалось, это была последняя имеющаяся в столице доза препарата против дифтерии. Заявил об этом председатель Института общественного здоровья Святослав Протас, сообщает издание "Страна".

У больной есть трое детей. Ныне врачи обследуют их на наличие дифтерии.

В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника. Ребенок от болезни не привит из-за отказа родителей. Контактировал больной с 45 людьми. Из них 36 детей.