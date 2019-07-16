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вторник, 16 июля 2019 17:05

Диетолог рассказала, почему нужно завтракать

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Диетолог рассказала, почему нужно завтракать
Завтрак - неотъемлемая часть дня. Фото: pinterest

Украинский диетолог Светлана Фус объяснила, почему необходимо и полезно завтракать.

Женщина объяснила в Instagram, что делать, если утром не хочется есть.

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По словам Фус, когда мы просыпаемся, уровень глюкозы в крови снижается. Чтобы пополнить ее запасы, организм начинает брать глюкозу из внутренних органов. Именно в этот момент появляется сонливость, усталость.

Полноценный завтрак нельзя заменять на кофе. Ведь кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту. А также повышает аппетит.

Завтрак дает нашему телу питательные вещества и витамины, которые поддерживают нормальный обмен веществ.

Оптимально завтракать с 7:00 до 9:00 утра. Чашка кофе или чая нормальным завтраком не считаются. Они могут присутствовать в рационе только в сопровождение полноценной пищи. Поесть нужно так, чтобы ощущение сытости поддерживалось 3-4 часа.

Недавно диетолог проекта "Взвешенные и счастливые" Светлана Фус назвала основные причины лишнего веса.

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16
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