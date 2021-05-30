Диетолог рассказала о полезных свойствах ягод

Автор: http://tvoemisto.tv/ На ягодах полезно делать разгрузочные дни

Начался сезон ягод. Благодаря этому природным лакомству можно улучшить свое здоровье. Как именно - рассказывает диетолог Нина Радзиевская.

1. Клубника

Открывает сезон ягод красная и ароматная клубника. Ягода богата калием, а в сочетании с клетчаткой положительно влияет на пищеварительный процесс и прекрасно укрепляет сердечную мышцу.

2. Черешня

Наибольшее количество витаминов содержится в бордовой черешне. Но наименее аллергенная – светлая (желтая). В мякоти черешни содержится идеальное соотношение цинка, магния и меди – это минералы, которые необходимы для синтеза белка и креатина. А это способствует укреплению волос и ногтей.

3. Вишня

В мякоти вишни содержится клетчатка, которая улучшает пищеварение. А вишневый сок прекрасно укрепляет стенки капилляров и нормализует свертывание крови.

4. Малина

Малина очень богата аскорбиновой кислотой. Одно из самых ценных свойств малины состоит в том, что она является прекрасным жаропонижающим средством. Причём это свойство сохраняется при любой обработке – ягоду можно сушить, замораживать, перетирать с сахаром. Если в осенне-зимний период при простуде вы не хотите принимать таблетки, лучшее альтернативное средство – это малина в любом виде.

5. Смородина

Черная смородина по содержанию аскорбиновой кислоты превосходит многие другие ягоды. У тех людей, которые имеют низкий уровень гемоглобина – смородина поможет привести его в норму. Кроме того, смородина содержит калий, который способствует перистальтике кишечника. В ней содержится большое количество витамина К, а это улучшает свертываемость крови.

6. Черника

Эта меленькая ягодка очень полезна для зрения, она способствует улучшению кровоснабжения сетчатки глаз. Черника способна даже бороться с состоянием, которое называется "куриная слепота". В ней минимум органических кислот, поэтому она не раздражает слизистую желудка и кишечника – это прекрасное средство при расстройстве желудка.

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7. Голубика

Лесная ягода голубика - её хорошо кушать в сочетании с другими ягодами. Сок голубики повышает аппетит, нормализует уровень сахара в крови и укрепляет стенки капилляров. Также эта ягода является прекрасным мочегонным и желчегонным средством.

Черешни защищают от образования тромбов и бляшек. В плодах содержатся каротиноиды и антоцианы, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов при атеросклерозе. Они стимулируют пищеварение, снимают боли в желудке, при артрите, подагре и ревматизме. Черешня омолаживает кожу, так как выводит вредные вещества из организма. Она богата микроэлементами, которые производят меланин, способствует улучшению загара.