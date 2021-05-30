Диетолог рассказала о полезных свойствах ягод

 
Ексклюзивы
1/5
Медийный ресурс не поможет. Какие перспективы у партии Колесникова
Медийный ресурс не поможет. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 18
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2205
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 495
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
8 Просмотров: 828
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1467
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1206
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2241
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1179
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1575
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
5
17
3
5
7
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 99
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 423
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1827
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 621
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 14:30

Диетолог рассказала о полезных свойствах ягод

  Комментировать
Автор: http://tvoemisto.tv/
  На ягодах полезно делать разгрузочные дни
На ягодах полезно делать разгрузочные дни

Начался сезон ягод. Благодаря этому природным лакомству можно улучшить свое здоровье. Как именно - рассказывает диетолог Нина Радзиевская.

1. Клубника
Открывает сезон ягод красная и ароматная клубника. Ягода богата калием, а в сочетании с клетчаткой положительно влияет на пищеварительный процесс и прекрасно укрепляет сердечную мышцу.

2. Черешня
Наибольшее количество витаминов содержится в бордовой черешне. Но наименее аллергенная – светлая (желтая). В мякоти черешни содержится идеальное соотношение цинка, магния и меди – это минералы, которые необходимы для синтеза белка и креатина. А это способствует укреплению волос и ногтей.

3. Вишня
В мякоти вишни содержится клетчатка, которая улучшает пищеварение. А вишневый сок прекрасно укрепляет стенки капилляров и нормализует свертывание крови.

4. Малина
Малина очень богата аскорбиновой кислотой. Одно из самых ценных свойств малины состоит в том, что она является прекрасным жаропонижающим средством. Причём это свойство сохраняется при любой обработке – ягоду можно сушить, замораживать, перетирать с сахаром. Если в осенне-зимний период при простуде вы не хотите принимать таблетки, лучшее альтернативное средство – это малина в любом виде.

5. Смородина
Черная смородина по содержанию аскорбиновой кислоты превосходит многие другие ягоды. У тех людей, которые имеют низкий уровень гемоглобина – смородина поможет привести его в норму. Кроме того, смородина содержит калий, который способствует перистальтике кишечника. В ней содержится большое количество витамина К, а это улучшает свертываемость крови.

6. Черника
Эта меленькая ягодка очень полезна для зрения, она способствует улучшению кровоснабжения сетчатки глаз. Черника способна даже бороться с состоянием, которое называется "куриная слепота". В ней минимум органических кислот, поэтому она не раздражает слизистую желудка и кишечника – это прекрасное средство при расстройстве желудка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что есть, чтобы иметь плоский живот

7. Голубика
Лесная ягода голубика - её хорошо кушать в сочетании с другими ягодами. Сок голубики повышает аппетит, нормализует уровень сахара в крови и укрепляет стенки капилляров. Также эта ягода является прекрасным мочегонным и желчегонным средством.

Черешни защищают от образования тромбов и бляшек. В плодах содержатся каротиноиды и антоцианы, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов при атеросклерозе. Они стимулируют пищеварение, снимают боли в желудке, при артрите, подагре и ревматизме.

Черешня омолаживает кожу, так как выводит вредные вещества из организма. Она богата микроэлементами, которые производят меланин, способствует улучшению загара.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Диетолог рассказала о полезных свойствах ягод». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

"Подстрелили, били прикладами по голове" - бандиты напали на ферму

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных

Основали комитет по охране воинских захоронений

Убийство Кирилла Тлявова: как слушается резонансное дело

Gangnam Style рекордно подорвала YouTube

Не смогли запустить Биг-Бен

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 6984
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6282
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3159
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 3114
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 Просмотров: 2700
Здоровье
Всемирный день без табака: как минимизировать вред от курения
Всемирный день без табака: как минимизировать вред от курения Просмотров: 126
Как за восемь недель стать моложе на три года - исследование
Как за восемь недель стать моложе на три года - исследование Просмотров: 252
Медики раскрыли секрет крепкого сна
Медики раскрыли секрет крепкого сна Просмотров: 415
Касается каждого: врач назвала замаскированные сигналы диабета
Касается каждого: врач назвала замаскированные сигналы диабета
 Просмотров: 396
Обнаружили новый гибридный штамм коронавируса
Обнаружили новый гибридный штамм коронавируса Просмотров: 243
Больше всего комментируют
8
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 2403
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть