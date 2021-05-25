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вторник, 25 мая 2021 13:43

Что есть, чтобы иметь плоский живот

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Что есть, чтобы иметь плоский живот
Большинство женщин страдают от симптомов вздутие живота до или во время менструации. Фото: pixabay

Многие люди имеют проблемы с желудком из-за неправильного рациона или большого количества клетчатки.

Существуют продукты, которые одновременно помогают похудеть и улучшают работу желудка, пишет Daily Star.

Австралийская диетолог Леан Уорд обнаружила, что секрет плоского живота не в том, чтобы есть только свежую и диетическую пищу, а в умеренных порциях и сбалансированном рационе.

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Пациентам она советует добавить в рацион эти продукты: мятный чай, семена чиа, папайю, семена льна, рыбу, ягоды, киви.

В то же время надо меньше есть цветной капусты, искусственных подсластителей и пить меньше алкоголя. По словам эксперта, если есть много пищи с клетчаткой, то может быть вздутие.

"Это абсолютно нормально. Проблема начинается, если вздутие живота является постоянным состоянием, сопровождается болью, а также, когда оно связано с другими болезнями, например хронической диареей. Если это про вас - обратитесь к врачу для консультации", - говорит Леан Уорд.

Чтобы уменьшить вздутие, она советует попробовать есть меньшими порциями, контролировать количество клетчатки в рационе, правильно пережевывать пищу, не употреблять газированных напитков, избегать капусту и бобовые, перейти на молоко с пониженным уровнем лактозы, отказаться от алкоголя, обработанной пищи и продуктов с высоким содержанием жира.

Большинство женщин страдают от симптомов вздутия живота до или во время менструации. Обычно это один из симптомов гормональных изменений.

"Почти за неделю до начала менструального периода у женщины падает уровень гормона прогестерона. Изменения уровня прогестерона и эстрогена приводят к тому, что организм задерживает больше воды и соли. Это становится причиной отека клеток и, как следствие, вздутия живота", - пояснила диетолог .

Для людей, которые стремятся похудеть, наиболее опасной едой являются картофельные чипсы. Исследования показали, если есть их регулярно, то можно набрать лишне килограммы. Основная проблема чипсов не только в калорийности, но и в том, что многим сложно ограничиться лишь одной порцией.

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