Диетолог не советует есть фрукти и ягоди на десерт

Употреблять ягоды и фрукты в качестве десерта - это ошибка. Фото: milkalliance.com.ua

Сезонные ягоды и фрукты полезны, но многие люди едят их неправильно.

Часто их используют на десерт, а это - ошибка - рассказала диетолог Людмила Бабич.

Большое количество фруктов и ягод является одним из бесспорных преимуществ летнего сезона. Они обеспечивают организм витаминами и микроэлементами, укрепляют иммунную систему, служат профилактикой сердечно-сосудистых болезней, рака и ожирения. Медики рекомендуют включать их в рацион ежедневно.

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По словам диетолога, летние ягоды и фрукты есть абсолютно самостоятельным перекусом, тогда как нередко их подают к столу для разнообразия или в виде десерта, считая, что это более полезно, чем есть традиционные сладости к чаю.

Диетолог предупреждает: ягоды и фрукты, которые съедаются "на третье" после употребления других блюд, могут сделать прием пищи в целом слишком калорийным.

"Принимать ягоды и фрукты в качестве десерта - это ошибка. Когда живот и так набит, микроэлементы и витамины в них плохо усваиваются, а количество полученных организмом калорий только растет ", - пояснила эксперт.

По словам Бабич, тарелка клубники или стакан малины - это полдень, но ни в коем случае не десерт. Также диетолог считает ненужным добавлять в ягоды и фрукты сахар, сметану или взбитые сливки - для поджелудочной железы это слишком большая нагрузка.

Врачи назвали абрикосы полезным летним фруктом. В них низкая калорийность, всего 44 ккал на 100 г продукта, а сам фрукт имеет высокую питательность.