Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 846
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2764
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1161
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 837
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3294
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6651
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2997
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 234
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
суббота, 30 ноября 2019 21:21

Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей

  Комментировать
Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей
Вшей выводят дегтярным мылом Фото: wz.lviv.ua

С похолодание учащаются случаи появления вшей. Они перепрыгивают от человека к человеку через шапки и куртки в раздевалках и транспорте.

От педикулеза не защищена ни один человек. Не зависит от того, моется каждый день или раз в неделю. Больше паразитов - за ушами, где тонкая кожа.

Вши прозрачные, на голове их трудно заметить. Их яйца - гниды - белые. Их путают с перхотью. Но и легко слетает с головы, а гниды прикреплены к волоску.

Действенное средство от вшей назвала столичный педиатр Марина Гаврилова.

"Разрекламированные спреи или травяные шампуни на вшей не действуют. Паразиты не реагируют на них, продолжают размножаться. Лучше брать обычные средства. Действенным является дегтярное мыло. Высушивает волосы и гниды легче вычесать", - рассказывает врач.

1. Дегтярное мыло наносят на голову, обертывают пакетом и полотенцем.

2. Смывают через полчаса. От резкого запаха вши угорает, поэтому их можно поймать.

3. Волосы расчесывают густым гребнем над листом бумаги. На нем лучше видно паразитов.

4. Обработку следует повторить через 10 дней.

5. Одежда и постель стоит постирать в горячей воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка

Осенью начинается сезон простуд и разгула инфекций важно подбирать продукты, которые позволят не заболеть и укрепят иммунитет.

Чаи способствуют укреплению иммунитета и содержат много антиоксидантов, благотворно сказывается на самочувствии. Польза зеленого чая заключается в том, что он улучшает обмен веществ, а улун может снизить уровень сахара в крови. Черный чай помогает взбодриться, так как в нем есть кофеин. А ромашковый и травяной - успокоит.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 26172
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 18153
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 13653
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 6066
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ Просмотров: 5778
Здоровье
Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин
Назвали инфекцию, которой мужчины незаметно заражают женщин
 Просмотров: 306
Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка
Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка
 Просмотров: 72
15 факторов, которые влияют на сексуальное желание
15 факторов, которые влияют на сексуальное желание Просмотров: 1188
Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах
Британские ученые настаивают на смягчении предупреждающих надписей на электронных сигаретах Просмотров: 117
Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день
Что надо есть, чтобы улучшить настроение на день Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 348
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua