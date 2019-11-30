Дешево и сердито: назвали действенное средство от вшей

Вшей выводят дегтярным мылом Фото: wz.lviv.ua

С похолодание учащаются случаи появления вшей. Они перепрыгивают от человека к человеку через шапки и куртки в раздевалках и транспорте.

От педикулеза не защищена ни один человек. Не зависит от того, моется каждый день или раз в неделю. Больше паразитов - за ушами, где тонкая кожа.

Вши прозрачные, на голове их трудно заметить. Их яйца - гниды - белые. Их путают с перхотью. Но и легко слетает с головы, а гниды прикреплены к волоску.

Действенное средство от вшей назвала столичный педиатр Марина Гаврилова.

"Разрекламированные спреи или травяные шампуни на вшей не действуют. Паразиты не реагируют на них, продолжают размножаться. Лучше брать обычные средства. Действенным является дегтярное мыло. Высушивает волосы и гниды легче вычесать", - рассказывает врач.

1. Дегтярное мыло наносят на голову, обертывают пакетом и полотенцем.

2. Смывают через полчаса. От резкого запаха вши угорает, поэтому их можно поймать.

3. Волосы расчесывают густым гребнем над листом бумаги. На нем лучше видно паразитов.

4. Обработку следует повторить через 10 дней.

5. Одежда и постель стоит постирать в горячей воде.

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