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воскресенье, 28 ноября 2021 19:26

Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику

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Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Перенос коронавируса отрицательно влияет на работу мозга. Фото: @moz.ukr

Постковидный синдром оказывает влияние на психическое здоровье.

Разъяснение опубликовало Министерство здравоохранения.

Украинцев призывают обратиться к своему семейному врачу, если после выздоровления от коронавирусной болезни ощущаются симптомы:

сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей;

общая тревожность, которая является следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции;

изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли;

галлюцинации, самая распространенная из которых - искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные (муравьи по телу).

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"Физическое и психическое здоровье не могут друг без друга. Что-то тревожит - въе к семейному врачу", - призвало Минздрав.

За прошедшие сутки в Украине от Covid-19 умерли 400 пациентов, госпитализировали 3 456 человек, зафиксировали 7 483 новых случаев инфицирования.

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