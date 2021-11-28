Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику

Постковидный синдром оказывает влияние на психическое здоровье.
Разъяснение опубликовало Министерство здравоохранения.
Украинцев призывают обратиться к своему семейному врачу, если после выздоровления от коронавирусной болезни ощущаются симптомы:
сильная усталость, нарушение сна и памяти, ухудшение концентрации внимания, спутанность мыслей;
общая тревожность, которая является следствием не только перенесенного вируса, но и карантина и изоляции;
изменения настроения, депрессивные состояния, отрицательные и даже суицидальные мысли;
галлюцинации, самая распространенная из которых - искривление обоняния, однако встречаются также зрительные, слуховые и тактильные (муравьи по телу).
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"Физическое и психическое здоровье не могут друг без друга. Что-то тревожит - въе к семейному врачу", - призвало Минздрав.
За прошедшие сутки в Украине от Covid-19 умерли 400 пациентов, госпитализировали 3 456 человек, зафиксировали 7 483 новых случаев инфицирования.
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