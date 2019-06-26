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четверг, 27 июня 2019 07:30

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

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В этот день в 1844 году умер английский химик и физик Джон Дальтон. Ученый открыл и исследовал цветовую слепоту. Его именем назвали болезнь дальтонизм. Это наследственная, иногда приобретенная особенность зрения: человек не различает один, несколько или все цвета.

Большую половину жизни Дальтон не подозревал, что с его собственным зрением что-то не так. Занимался оптикой и химией. Обнаружил свой дефект благодаря увлечению ботаникой в 1794 году. У ученого не получалось отличить голубой цветок от розового. Считал, что в классификации цветов что-то напутали. Говорил, что цветок, который днем при свете солнца был будто бы небесно-голубым, при свете свечи выглядел темно-красным. Коллеги удивительного превращения не видели, кроме родного брата. Дальтон догадался, что с его зрением что-то не так и что проблема эта унаследованная. Страдал редкой формой дальтонизма - дейтеранопия - глаз не улавливает света волн средних длин.

"Та часть картины, которую другие называют красной, мне кажется тенью или просто плохо освещенной. Оранжевый, зеленый и желтый кажутся оттенками одного цвета, от интенсивного до бледно-желтого", - писал Дальтон. Кроме фиолетового и голубого цветов он мог нормально распознавать только желтый.

Дальтонизм считали "несерьезной" болезнью, пока в 1875 году в Швеции не произошла крупная железнодорожная катастрофа. Перед следствием, которое велось по этому делу, стоял нерешенный вопрос: как машинист мог не заметить красный сигнал семафора? Он чудом остался в живых и уверял, что вел состав на зеленый свет. Эксперт-физиолог Гальмгрен показал машинисту несколько мотков разноцветной шерсти и попросил его назвать цвет каждого из них. Показывая на красный, подсудимый заявил, что это - зеленый.

Автор: Ochkov.net
  Эксперт-физиолог Гальмгрен показал машинисту несколько мотков разноцветной шерсти и попросил его назвать цвет каждого из них. Показывая на красный, подсудимый заявил, что это - зеленый
Эксперт-физиолог Гальмгрен показал машинисту несколько мотков разноцветной шерсти и попросил его назвать цвет каждого из них. Показывая на красный, подсудимый заявил, что это - зеленый

После появления транспортных средств и авиации болезнь стали "искать" тщательнее. Недавнее исследование английских ученых, доказывает, что дальтоники могут различать оттенки, недоступные тем, у кого зрение считается нормальным. Например, видеть до 15 оттенков цвета хаки, которые почти не различают участники контрольной группы с нормальным зрением.

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Дихроманты могут не различать красный цвет - протанопия, зеленый - дейтеранопия, или фиолетовый - тританопия. Наследственный дальтонизм поражает 8% мужчин и 0,5% женщин. Ген, кодирующий белок, ответственный за восприятие цветов, располагается в Х-хромосоме. Дальтонизм проявляется только тогда, когда в наборе хромосом не будет никакой правильной копии гена.

Дальтонизм безопасный для здоровья человека, но может ухудшить качество жизни.

Ученые Бирмингемского университета создали контактные линзы, чтобы дальтоники могли различать цвета.

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27
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