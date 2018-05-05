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воскресенье, 06 мая 2018 23:25

Уникальное открытие: создали линзы для дальтоников

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Уникальное открытие: создали линзы для дальтоников
Ученые определили, что для дальтоников нужно на линзы наносить специальный краситель Фото: Etcetera.media

Ученые Бирмингемского университета создали контактные линзы, чтобы дальтоники могли различать цвета.

Об этом пишет ресурс Hi-News.

"Сетчатка имеет в своем составе свето- и кольороприймальний слой. За восприятие цвета отвечают особые клетки - палочки и колбочки. Они разделены на 3 группы, каждая из которых воспринимает волны определенной длины: короткие (синие), средние (зеленые) и длинные (красные ). Когда все эти клетки работают нормально, человек воспринимает все цвета и их оттенки. Но если какая-то из групп дает сбой, человек уже не видит определенные цвета и их сочетания", - объясняют исследователи.

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Ученые пришли к выводу, что нужно на линзы наносить специальный краситель на основе производного родамина, который поглощает волны света определенной длины. Он "блокирует" диапазон между средними и длинными волнами. От этого усиливается контраст между зеленым и красным цветами.

Это вещество является нетоксичным для человеческого глаза, а сам метод может быть использован и при производстве обычных очков. Кроме того, обработка красителем не требует особой подготовки.

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