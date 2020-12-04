Что надо есть, чтобы снизить активность коронавируса в организме

Также снижать активность ферментов Covid-19 способны темный шоколад и какао. Фото: pixabay

Продукты, которые могут снижать активность ферментов коронавируса, назвали ученые из Университета Северной Каролины.

Результаты исследования опубликовали в издании Frontiers in Plant Science, передает Укринформ.

Ученые выяснили, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека, поскольку содержащиеся в них вещества способны блокировать ферменты протеазы SARS-CoV-2.

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Также снижать активность ферментов Covid-19 способны темный шоколад и какао.

Избыток кальция способствует вредному воспалению при ишемическом инсульте, и нацеливание на него может предоставить врачам новый способ улучшить результаты лечения пациентов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования медицинской школы Университета Вирджинии.