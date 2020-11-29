Ученые рассказали, чем опасен избыток кальция

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 351
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 189
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 225
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1773
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2610
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1791
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6786
Фото
Все фото
4
15
4
3
4
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Видео
Все видео
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19
Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 351
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1260
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 801
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 153
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 405
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 243
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
воскресенье, 29 ноября 2020 03:54

Ученые рассказали, чем опасен избыток кальция

  Комментировать
Ученые рассказали, чем опасен избыток кальция

Избыток кальция способствует вредному воспалению при ишемическом инсульте, и нацеливание на него может предоставить врачам новый способ улучшить результаты лечения пациентов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования медицинской школы Университета Вирджинии.

Доктор Петр Тврдик обнаружил, что иммунные клетки, называемые микроглией, затоплены кальцием после ишемических инсультов. Он определил, что эти кальциевые волны вызывают разрушительное воспаление, которое может усугубить последствия повреждения, пишет ukrhealth.

Его работа предполагает, что блокирование кальциевых волн может помочь контролировать опасное воспаление и предложить врачам способ уменьшить побочные эффекты ишемического инсульта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как укрепить иммунитет: эффективные советы от медика

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько вредны эти кальциевые волны", - отмечает Тврдик.

Британские ученые пришли к выводу, что тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции и летальные случаи болезни связаны с дефицитом одного витамина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые рассказали, чем опасен избыток кальция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Слышь, ты, бл*дь&quot; - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
 4 Просмотров: 11323
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 13 Просмотров: 10251
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9891
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 8199
Телеканал &quot;Наш&quot; опозорился в прямом эфире
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
 4 Просмотров: 7560
Здоровье
Медики раскрыли целебные свойства кедровых орехов
Медики раскрыли целебные свойства кедровых орехов Просмотров: 27
Назвали фрукт, который разглаживает у женщин морщины на лице
Назвали фрукт, который разглаживает у женщин морщины на лице Просмотров: 90
Названа причина ранней седины
Названа причина ранней седины Просмотров: 162
Пандемия коронавируса: ВОЗ зафиксировала суточный рекорд заболеваемости
Пандемия коронавируса: ВОЗ зафиксировала суточный рекорд заболеваемости Просмотров: 315
Вакцину от коронавируса начали развозить миром
Вакцину от коронавируса начали развозить миром Просмотров: 549
Больше всего комментируют
13
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
8
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
4
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
Голосов: 84
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть