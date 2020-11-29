Ученые рассказали, чем опасен избыток кальция

Избыток кальция способствует вредному воспалению при ишемическом инсульте, и нацеливание на него может предоставить врачам новый способ улучшить результаты лечения пациентов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования медицинской школы Университета Вирджинии.

Доктор Петр Тврдик обнаружил, что иммунные клетки, называемые микроглией, затоплены кальцием после ишемических инсультов. Он определил, что эти кальциевые волны вызывают разрушительное воспаление, которое может усугубить последствия повреждения, пишет ukrhealth.

Его работа предполагает, что блокирование кальциевых волн может помочь контролировать опасное воспаление и предложить врачам способ уменьшить побочные эффекты ишемического инсульта.

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"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько вредны эти кальциевые волны", - отмечает Тврдик.

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