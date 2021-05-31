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понедельник, 31 мая 2021 23:11

Что может уберечь человека от диабета и ускорить метаболизм - исследование

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Что может уберечь человека от диабета и ускорить метаболизм - исследование
Исследование провел Австралийский католический университет. Фото: pixabay.com

Занятия спортом вечером улучшает обмен веществ в организме и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Эксперты из Австралийского католического университета изучили метаболическую здоровья 24 малоактивных мужчин, которые находились в группе риска диабета 2 типа и придерживались диеты с высоким содержанием жиров, пишет Daily Mail.

Ученые заметили, что тренировки в конце дня приводили к снижению уровня глюкозы в ночное время. По словам ведущей исследовательницы Трина Мохолдт, результаты исследования имеют особое значение для диабетиков, которые имеют проблемы с регулированием глюкозы.

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"Группа, которая занималась ранним вечером, имела низкую ночную концентрацию глюкозы", - сказала она.

Участников разделили на три группы: те, которые занимались утром, вечером и те, кто вообще не занимался спортом.

Команда обнаружила, что в течение пяти дней метаболические преимущества вечерних тренировок по сравнению с утренними упражнениями стали очевидны - снижение уровня глюкозы в крови, инсулина, холестерина, триацилглицерина и холестерина ЛПНП.

Итальянские специалисты выяснили, что те, кто рано встает, менее подвержены риску возникновения ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Только 30% участников исследования с утренним хронотип страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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