Что может измениться для аптечного бизнеса

От владельцев аптек будут требовать иметь фармацевтическое образование - документ о высшем образовании не ниже второго магистерского уровня по специальности "Фармация" Фото: newstracker.ru

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал доработанный "аптечный законопроект" к голосованию в первом чтении.

Новая редакция документа содержит ряд требований к предпринимателям, которые открывают аптечные учреждения, рассказывает 24 канал.

Речь идет о проекте изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах". Говорится об обеспечении экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами.

От владельцев аптек будут требовать иметь фармацевтическое образование - документ о высшем образовании не ниже второго магистерского уровня по специальности "Фармация". А также иметь сертификат провизора-специалиста, выданного учреждением последипломного образования, или удостоверение о присвоении или подтверждении соответствующей квалификационной категории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп Валерий Дубиль рассказал, как снизить цены на лекарства в Украине

Изменения в законопроект в Верховной Раде еще не утвердили.

В 2019 году в Украине вырастут цены на лекарства. В новых контрактах с аптеками некоторые поставщики уже заложили подорожание медикаментов на 4-20%