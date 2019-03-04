Что может измениться для аптечного бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал доработанный "аптечный законопроект" к голосованию в первом чтении.
Новая редакция документа содержит ряд требований к предпринимателям, которые открывают аптечные учреждения, рассказывает 24 канал.
Речь идет о проекте изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах". Говорится об обеспечении экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами.
От владельцев аптек будут требовать иметь фармацевтическое образование - документ о высшем образовании не ниже второго магистерского уровня по специальности "Фармация". А также иметь сертификат провизора-специалиста, выданного учреждением последипломного образования, или удостоверение о присвоении или подтверждении соответствующей квалификационной категории.
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Изменения в законопроект в Верховной Раде еще не утвердили.
В 2019 году в Украине вырастут цены на лекарства. В новых контрактах с аптеками некоторые поставщики уже заложили подорожание медикаментов на 4-20%
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