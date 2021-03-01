Что и сколько нужно есть, чтобы жить дольше - назвали идеальное сочетание продуктов

Только 1 из 10 взрослых ест достаточно фруктов или овощей. Фото: pinterest.com

Для нормального функционирования организма человеку необходимо добавить в ежедневный рацион 2 порции фруктов и 3 порции овощей.

Американские исследователи изучили данные почти 2 млн взрослых во всем мире. Они обнаружили, что в случае такого сочетания снижается риск смертности, сообщает Daily Mail.

Однако большее за эту норму количество овощей и фруктов никак не влияет на улучшение показателей. Также ученые установили, что овощи с высоким содержанием крахмала, такие как горох и кукуруза, фруктовые соки и картофель, никак не сказываются на риске смертности.

Рацион, богатый фруктами и овощами, помогает снизить риск многочисленных хронических заболеваний, которые являются основными причинами смерти, в частности сердечно-сосудистые заболевания и рак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше

"Это сочетание, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и является относительно доступной дозой для многих людей", - сказал ведущий автор исследования Донг Д. Ван с Бригама.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, только 1 из 10 взрослых ест достаточно фруктов или овощей.

Больше пользы принесут зеленые листовые овощи, в частности шпинат, салат и капуста, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

Ученые обнаружили, что регулярное употребление кофеина уменьшает объем серого вещества в мозге. Однако только 10 дней без кофеина могут полностью изменить ситуацию.