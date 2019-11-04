Что худые люди едят на завтрак

Люди, которые имеют стройную фигуру, утром едят много фруктов и орехов.
К таким выводам пришли ученые из Корнельского университета в ходе исследований, пишет Cosmopolitan.
Обычно стройные люди завтрак не пропускают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему здоровый образ жизни может быть опасным
Опрос 147 человек со средним весом 61 кг при росте 168 см показал, что на завтрак чаще всего едят фрукты (51%), молочные продукты (41%), мюсли (33%), хлеб (32%), яйца (31%), цельнозерновые каши (29%). На обед большинство из опрошенных выбирают свежие салаты, а перекусывают орехами и фруктами.
Также опрошенные люди не придерживаются никаких диет и никогда не стремились похудеть. 38% все же занимаются спортом не реже 1-3 раз в неделю.
Яблоко способно изменить вашу фигуру. Оно малокалорийное, поэтому способствует похудению. Но чтобы похудеть, необходимо их употреблять сырыми. А благодаря пектину, содержащегося в яблоке, вы дольше останетесь сытыми.
Комментарии1