Что худые люди едят на завтрак

Обычно стройные люди завтрак не пропускают. Фото: st2.depositphotos.com

Люди, которые имеют стройную фигуру, утром едят много фруктов и орехов.

К таким выводам пришли ученые из Корнельского университета в ходе исследований, пишет Cosmopolitan.

Обычно стройные люди завтрак не пропускают.

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Опрос 147 человек со средним весом 61 кг при росте 168 см показал, что на завтрак чаще всего едят фрукты (51%), молочные продукты (41%), мюсли (33%), хлеб (32%), яйца (31%), цельнозерновые каши (29%). На обед большинство из опрошенных выбирают свежие салаты, а перекусывают орехами и фруктами.

Также опрошенные люди не придерживаются никаких диет и никогда не стремились похудеть. 38% все же занимаются спортом не реже 1-3 раз в неделю.

Яблоко способно изменить вашу фигуру. Оно малокалорийное, поэтому способствует похудению. Но чтобы похудеть, необходимо их употреблять сырыми. А благодаря пектину, содержащегося в яблоке, вы дольше останетесь сытыми.