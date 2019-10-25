Яблоко защитит сердце и поможет похудеть

Если употреблять яблоко в день, то организм насытится витаминами С, А, магнием и железом.
Благодаря этим элементам, фрукт способен уберечь вас от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей, сообщили в издании Cosmopolitan.
Кроме этого, благодаря веществам, которые входят в состав фруктов, яблоки борются с кариесом и предотвращают появление зубного налета. Но яблоко не может заменить полноценный уход за зубами.
Яблоко способно изменить вашу фигуру оно малокалорийное, поэтому способствует похудению. Но, чтобы похудеть, необходимо их употреблять сырыми. А благодаря пектина, содержащегося в яблоке, вы дольше останетесь сытыми.
Чтобы получать от яблок максимальную пользу, необходимо чистить их от кожуры или оставлять в растворе воды и уксуса на некоторое время.
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В течение нескольких дней в столице и пригороде наблюдается густой едкий туман.
Как уменьшить влияние его на здоровье, рассказала врач-терапевт Наталья Гордиенко в интервью MedOboz.
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