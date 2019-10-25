Яблоко защитит сердце и поможет похудеть

Яблоки уберегут от болезней. Фото: agro-business.com.ua

Если употреблять яблоко в день, то организм насытится витаминами С, А, магнием и железом.

Благодаря этим элементам, фрукт способен уберечь вас от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей, сообщили в издании Cosmopolitan.

Кроме этого, благодаря веществам, которые входят в состав фруктов, яблоки борются с кариесом и предотвращают появление зубного налета. Но яблоко не может заменить полноценный уход за зубами.

Яблоко способно изменить вашу фигуру оно малокалорийное, поэтому способствует похудению. Но, чтобы похудеть, необходимо их употреблять сырыми. А благодаря пектина, содержащегося в яблоке, вы дольше останетесь сытыми.

Чтобы получать от яблок максимальную пользу, необходимо чистить их от кожуры или оставлять в растворе воды и уксуса на некоторое время.

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