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среда, 15 сентября 2021 16:00

Что делать в сексе, чтобы быстро похудеть

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Что делать в сексе, чтобы быстро похудеть
Люди теряют 200 калорий за секс продолжительностью 30 минут. Фото: zdorovia.com.ua

Секс продолжительностью 30 мин. поможет похудеть. Такая интимная близость повышает выносливость организма и позволяет сжечь обоим партнерам 200 калорий.

По подсчетам клинического сексолога Санни Роджерс, количество сожженных калорий напрямую зависит от поз, которые выбирают любовники. Неторопливый секс поможет сжечь пару десятков калорий, но для большего придется как следует попотеть.

Сексологи выводят приблизительную статистику:

оральный секс сжигает 24 калории в час;

страстные поцелуи - 15-20 калорий;

петтинг - 90 калорий / час;

стон - до 5 калорий;

половой акт - около 100 калорий у мужчин и семидесятые женщин;

оргазм - 24 калории.

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Если взять средние 200 калорий за одну интимную близость и представить, что сексуальные "тренировки" проходят два раза в неделю, то сумма потраченных калорий за год окажется значительной - около 21 тыс. калорий. Все они потрачены с удовольствием.

Чтобы доставить удовольствие женщине, мужчина должен знать, как правильно ласкать ее интимную зону.

Женщины поделились предпочтениями в ходе опроса.

ivona.bigmir.net
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