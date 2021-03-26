Что делать при подозрении на Covid-19: алгоритм Минздрава

В период пандемии украинцам советуют придерживаться рекомендаций медработников, социальной дистанции и избегать посещения мест массового скопления людей.

В случае симптомов инфекции Минздрав призывает обязательно обращаться за медпомощью. Семейный врач должен направлять к лицам с подозрением на Covid-19 мобильную бригаду.

Алгоритм действий, если прослеживаются симптомы коронавирусной болезни, следующий:

1. Обратитесь к семейному врачу, с которым заключен договор. Не ходите на работу, в учебные заведения и другие места общественного пребывания. Не занимайтесь самолечением.

2. После определения клинической картины врач присылает к вам мобильную бригаду, которая делает тест.

3. По результатам тестирования семейный врач определяет систему лечения.

4. Если симптомы легкие – домашняя самоизоляция, если нет – терапевт принимает решение о госпитализации. Носите маску, когда находитесь рядом с другими людьми, используйте индивидуальные предметы домашнего обихода и тщательно обрабатывайте их после этого, ежедневно совершайте обработку предметов и поверхностей бытовыми моющими средствами.

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5. В случае повышения температуры и затруднение дыхания звоните 103, и "скорая" доставит вас в больницу, которая принимает больных Covid-19. До приезда бригады проветрите помещение и наденьте медицинскую маску. Если показания к госпитализации отсутствуют, работники бригады дадут рекомендации по самоизоляции и попросят вас обратиться к семейному врачу, а при его отсутствии – на региональную горячую телефонную линию.

Если вам предлагают другой алгоритм или отправляют сдавать тест в частную лабораторию, звоните в таком случае на:

- горячие линии Департамента здравоохранения или органов местного самоуправления;

- горячую линию Минздрава.

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Вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna эффективны и безопасны для беременных. Препараты также можно вводить женщинам, которые кормят грудью.