Количество Covid-больных в Украине может достичь 31 тыс. в сутки - ученые

Больницы в Украине могут не справиться с новой волной коронавируса. Осенью количество госпитализаций составляло более 18 тыс., тогда как сегодня уже более 40 тыс. Увеличилось также количество больных в реанимации. Не исключено, что число больных возрастет в 3 раза по сравнению с нынешней ситуацией.

Такое мнение высказывают ученые Национальной академии наук. Они рассчитали несколько сценариев того, как может развиваться заболеваемость в ближайшие 2 недели.

"Модель при этом не способна хорошо спрогнозировать, когда именно волна пойдет на спад, поскольку она учитывает лишь 1 показатель - количество новых подтвержденных больных", - говорится в исследовании.

Согласно первому сценарию, в пятницу число инфицированных увеличится до 19-20 тыс. А уже с 1 апреля Украина преодолеет отметку в 20 тыс. больных. Новых зараженных станет в пределах 20-22 тыс. в день.

Автор: nas.gov.ua

По другой модели с 30 марта в Украине начнут выявлять до 18 654 новых больных в сутки. 6 апреля их может быть уже более 31 тыс. Возрастет также летальность. К 6 апреля количество летальных исходов составит от 341 до 419 в сутки.

Автор: nas.gov.ua

Прогнозы не учитывают влияние изменения количества тестов, количества подозрений и изменения карантина, предупреждают ученые.

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В Украине 3-й раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Заболело рекордное количество украинцев - 16 669.