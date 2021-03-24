Covid-19 сильнее всего ударит по 9 регионам - прогноз ученых

Более медленным является рост количества новых больных в Молдове, Румынии и Венгрии. Фото: pixabay.com

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных Covid-19 являются Киев, Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская и Хмельницкая области.

С 24 марта по 6 апреля текущая волна эпидемии будет лишь нарастать, говорится в прогнозе Национальной академии наук по развитию эпидемии Covid-19 в Украине.

"Имеющаяся в Украине тенденция роста тренда в прогнозе количества новых больных, сделанном по модели FB Prophet, аналогична с большинством стран Европы. Хотя в ряде стран этих регионов, например Великобритании, Португалии, Испании, Чехии, Словакии, Литве и Латвии наблюдается тенденция к понижению тренда. Украина, к сожалению, относится к группе европейских стран с наибольшим ростом. Туда входят также Польша и Германия", - сказано в прогностической модели.

По данным ученых, медленнее рост количества новых больных в Молдове, Румынии и Венгрии. В то же время в масштабах мира для Индии и Бразилии характерен тренд, который растет значительно стремительнее, чем в Украине или Польше.

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В Украине зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 342 пациента. Имеем еще один суточный рекорд по количеству госпитализаций - в больницу попали 5438 больных с Covid-19.