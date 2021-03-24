Коронавирус в Украине набирает обороты: имеем 2 суточных рекорда

В Украине зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 342 пациента. Имеем еще один суточный рекорд по количеству госпитализаций - в больницу попали 5438 больных с Covid-19.
Заболели 14 174 украинца. Из них детей - 750, медработников - 434. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 579 906 украинцев. Умерли 30 773 пациента. Выздоровели - 1 276 272 человека, за последние сутки - 7386. Такие данные по состоянию на утро 24 марта сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 1300 случаев;
Винницкая область - 616 случаев;
Волынская область - 275 случаев;
Днепропетровская область - 785 случаев;
Донецкая область - 635 случаев;
Житомирская область - 453 случая;
Закарпатская - 637 случаев;
Запорожская область - 603 случая;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 813 случаев;
Кировоградская область - 113 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Львовская область - 939 случаев;
Николаевская область - 380 случаев;
Одесская область - 1177 случаев;
Полтавская область - 450 случаев;
Ровенская область - 540 случаев;
Сумская область - 494 случая;
Тернопольская область - 522 случая;
Харьковская область - 809 случаев;
Херсонская область - 128 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черкасская область - 426 случаев;
Черновицкая область - 484 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. Сейчас жесткий карантин по правительственному распределению действует во Львовской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и в Киеве. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, объявят общенациональный локдаун.
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