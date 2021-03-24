Коронавирус в Украине набирает обороты: имеем 2 суточных рекорда

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,5 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Украине зафиксировали новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 342 пациента. Имеем еще один суточный рекорд по количеству госпитализаций - в больницу попали 5438 больных с Covid-19.

Заболели 14 174 украинца. Из них детей - 750, медработников - 434. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 579 906 украинцев. Умерли 30 773 пациента. Выздоровели - 1 276 272 человека, за последние сутки - 7386. Такие данные по состоянию на утро 24 марта сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1300 случаев;

Винницкая область - 616 случаев;

Волынская область - 275 случаев;

Днепропетровская область - 785 случаев;

Донецкая область - 635 случаев;

Житомирская область - 453 случая;

Закарпатская - 637 случаев;

Запорожская область - 603 случая;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 813 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Львовская область - 939 случаев;

Николаевская область - 380 случаев;

Одесская область - 1177 случаев;

Полтавская область - 450 случаев;

Ровенская область - 540 случаев;

Сумская область - 494 случая;

Тернопольская область - 522 случая;

Харьковская область - 809 случаев;

Херсонская область - 128 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черкасская область - 426 случаев;

Черновицкая область - 484 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. Сейчас жесткий карантин по правительственному распределению действует во Львовской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и в Киеве. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, объявят общенациональный локдаун.