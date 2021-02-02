Что будет с организмом, если ежедневно завтракать лишь овсянкой

В такой порции всего 303 калории. Фото: pixabay.com

Овсянка богата белком и клетчаткой. Через 2 месяца завтраков овсяной кашей уменьшается тяга к сладкому и улучшается обмен веществ.

Об этом заявила хорватская блогерша Ивона Павичич, которая решилась на эксперимент и каждый день завтракала овсянкой, пишет championat.com.

После нескольких недель эксперимента Павичич начала сбрасывать вес и отказалась от перекусов. За 2 месяца она похудела на 3 кг, исключив вредные продукты в течение дня и перестав злоупотреблять сладостями.

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Благодаря содержанию в хлопьях бета-глюкана в организме происходят следующие изменения: снижается уровень холестерина, снижается уровень сахара в крови, увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте. Овсянка также борется с запорами.

Предпочтение следует отдавать натуральным хлопьям. Они должны быть светлого или кремово-желтого оттенка, без большого количества темных вкраплений, шелухи и других посторонних примесей. Вместо сахара лучше добавить в кашу фрукты, ягоды или корицу.

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Пол стакана овсяных хлопьев содержат:

Марганец: 191% от суточной нормы;

Фосфор: 41% от суточной нормы;

Магний: 34% от суточной нормы;

Медь: 24% от суточной нормы;

Железо: 20% суточной нормы;

Цинк: 20% суточной нормы;

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Фолиевую кислоту 11% от суточной нормы;

Витамин B1: 39% от суточной нормы;

Витамин B5: 10% от суточной нормы;

Кальций, калий, витамин B6 и витамин В3.

При этом в такой порции всего 303 калории.

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