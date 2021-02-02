Что будет с организмом, если ежедневно завтракать лишь овсянкой

 
Ексклюзивы
1/5
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 3789
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 954
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1530
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2196
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 23022
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 243
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 585
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 153
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4995
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3132
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 585
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1422
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 504
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 243
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 153
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
вторник, 02 февраля 2021 08:49

Что будет с организмом, если ежедневно завтракать лишь овсянкой

  Комментировать
Что будет с организмом, если ежедневно завтракать лишь овсянкой
В такой порции всего 303 калории. Фото: pixabay.com

Овсянка богата белком и клетчаткой. Через 2 месяца завтраков овсяной кашей уменьшается тяга к сладкому и улучшается обмен веществ.

Об этом заявила хорватская блогерша Ивона Павичич, которая решилась на эксперимент и каждый день завтракала овсянкой, пишет championat.com.

После нескольких недель эксперимента Павичич начала сбрасывать вес и отказалась от перекусов. За 2 месяца она похудела на 3 кг, исключив вредные продукты в течение дня и перестав злоупотреблять сладостями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таблетки не понадобятся: назвали овощ, который понижает давление

Благодаря содержанию в хлопьях бета-глюкана в организме происходят следующие изменения: снижается уровень холестерина, снижается уровень сахара в крови, увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте. Овсянка также борется с запорами.

Предпочтение следует отдавать натуральным хлопьям. Они должны быть светлого или кремово-желтого оттенка, без большого количества темных вкраплений, шелухи и других посторонних примесей. Вместо сахара лучше добавить в кашу фрукты, ягоды или корицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сделали важное открытие о клинической смерти

Пол стакана овсяных хлопьев содержат:

Марганец: 191% от суточной нормы;

Фосфор: 41% от суточной нормы;

Магний: 34% от суточной нормы;

Медь: 24% от суточной нормы;

Железо: 20% суточной нормы;

Цинк: 20% суточной нормы;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Популярные виды мяса и их полезные свойства

Фолиевую кислоту 11% от суточной нормы;

Витамин B1: 39% от суточной нормы;

Витамин B5: 10% от суточной нормы;

Кальций, калий, витамин B6 и витамин В3.

При этом в такой порции всего 303 калории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-3 продуктов против стресса

Ученые назвали напитки, которые могут защитить от коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что будет с организмом, если ежедневно завтракать лишь овсянкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Голливудский фильм основал праздник

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 40602
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 27675
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 12591
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8019
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 7884
Здоровье
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют" по количеству заражений
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют" по количеству заражений Просмотров: 522
Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной
Укол, от которого отказался Путин - оккупированный Донбасс начали прививать российской вакциной Просмотров: 1890
Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие
Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие Просмотров: 675
Ученые сделали важное открытие о клинической смерти
Ученые сделали важное открытие о клинической смерти Просмотров: 3375
Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт
Записаться на вакцинацию можно будет онлайн - Минздрав разрабатывает сайт Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 19
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть