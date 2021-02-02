Что будет с организмом, если ежедневно завтракать лишь овсянкой

Овсянка богата белком и клетчаткой. Через 2 месяца завтраков овсяной кашей уменьшается тяга к сладкому и улучшается обмен веществ.
Об этом заявила хорватская блогерша Ивона Павичич, которая решилась на эксперимент и каждый день завтракала овсянкой, пишет championat.com.
После нескольких недель эксперимента Павичич начала сбрасывать вес и отказалась от перекусов. За 2 месяца она похудела на 3 кг, исключив вредные продукты в течение дня и перестав злоупотреблять сладостями.
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Благодаря содержанию в хлопьях бета-глюкана в организме происходят следующие изменения: снижается уровень холестерина, снижается уровень сахара в крови, увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте. Овсянка также борется с запорами.
Предпочтение следует отдавать натуральным хлопьям. Они должны быть светлого или кремово-желтого оттенка, без большого количества темных вкраплений, шелухи и других посторонних примесей. Вместо сахара лучше добавить в кашу фрукты, ягоды или корицу.
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Пол стакана овсяных хлопьев содержат:
Марганец: 191% от суточной нормы;
Фосфор: 41% от суточной нормы;
Магний: 34% от суточной нормы;
Медь: 24% от суточной нормы;
Железо: 20% суточной нормы;
Цинк: 20% суточной нормы;
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Фолиевую кислоту 11% от суточной нормы;
Витамин B1: 39% от суточной нормы;
Витамин B5: 10% от суточной нормы;
Кальций, калий, витамин B6 и витамин В3.
При этом в такой порции всего 303 калории.
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