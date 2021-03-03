 
Ексклюзивы
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 153
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 954
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1503
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 441
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3249
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 747
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1297
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Интервью
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 153
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 270
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1017
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
1 Просмотров: 198
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 12:06

Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий

  Комментировать
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
"Вакциной Covishield нельзя вакцинироваться лицам до 18 лет", - сказал Федор Лапий. Фото: Федор Лапий/ facebook.com

Девять дней назад в Украине стартовала вакцинация против Covid-19. За это время привито 12 481 человек индийской вакциной "Covishield". В приоритетной группе вакцинации - медики, работающие с больными коронавирусом, военные и соцработники интернатных домов и пожилых людей.

О том, насколько индийская вакцина безопасна, кому запрещена и используют ли ее другие государства Gazeta.ua рассказал Федор Лапий, столичный инфекционист.

Как оцените организацию процесса вакцинации от коронавируса в Украине?

По пятибалльной шкале поставил бы тройку - удовлетворительно. Есть много критических замечаний, но другие страны имеют не меньше проблем. В Германию, например, через три дня после начала кампании вакцинация закончилась (из-за дефицита препарата. - Gazeta.ua). Мы практически каждую неделю проводим онлайн встречи на глобальном уровне, где страны рассказывают о своих плюсах и минусах, чтобы не повторять подобных ошибок в организации процесса. Но каждое государство имеет свои особенности и сталкивается с трудностями.

Подготовка велась еще с лета. Все этапы механизма Ковакс Украина прошла достойно. Вовремя подавала документы. Однако там есть свои процедуры, которые не зависят от нас. Мы не знали, какую вакцину получим, чтобы подготовиться заранее. Начали организовывать мобильные бригады для работы с вакциной м-РНК от компании Pfizer-BioNTech, потому что ожидали, что она придет раньше. Тогда сообщили, что придет векторная вакцина. Она имеет другие условия хранения, правила использования. Стали срочно перестраивать подготовку мобильных бригад. Сейчас обучаем тренеров, чтобы они работали в регионах и готовили мобильные бригады там. Так стараемся наращивать темпы вакцинации, предусмотренные на втором этапе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина столкнулась с третьей волной пандемии - медик

Почему мы получили именно индийскую вакцину?

В мире есть дефицит предложений и значительный спрос. Есть задержка в изготовлении многих вакцин. Pfizer была зарезервирована многими странами еще летом. AstraZeneca также вошла в Ковакс и их вакцина рассматривалась перспективной в использовании в рамках этого механизма. Как из-за цены, так и потому, что летом AstraZeneca заключила договор об изготовлении этой вакцины на мощностях индийского завода Финья. Там вакцина изготавливается по их лицензии. Скорее всего, этот продукт войдет и в Евросоюз. На днях Канада приняла именно Covishield и претендует на 20 млн доз.

Почему бешеный спрос на Pfizer?

Когда нам предлагают США или Индию, подсознательно мы выберем первую. Исследования компании Pfizer выглядят солиднее. Эту вакцину ВОЗ одобрил первой в процедуре экстренного использования. Хотя концерн мощный, но имеет предел изготовления.

Многие спекулируют относительно использования вакцины AstraZeneca у лиц старше 65 лет. Вакцина изучалась и имеет подтверждение, что иммунный ответ формируется хорошо, она безопасна. Даже риск возникновения побочных реакций у лиц 65 лет ниже, чем у людей моложе 65 лет. Проблема в том, что недостаточное количество пожилых людей было включено в исследование, чтобы делать выводы. Доказательства безопасности есть, но недостаточно данных для подтверждения эффективности.

Мы не знали, какую вакцину получим, чтобы подготовиться заранее

Мы начинаем их использовать, когда видим, что безопасные, формируют иммунитет и имеем данные по эффективности. Результаты по Covishield переносятся с изучения вакцины AstraZeneca, потому индийский препарат выпускается по их лицензии. Инструкция та же, они ничем не отличаются. А этот фрагмент вируса, к которому формируется иммунный ответ - изготавливается нашими клетками. Он не производится на заводе. То есть, технологии переданы, они контролируются. Индийское производство от оригинального отличается только водой. Потому что из Европы туда воду не везут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский посол объяснила разницу между AstraZeneca и CoviShield

Какие побочные эффекты индийской вакцины?

Побочных эффектов меньше, чем от Pfizer вакцины. У которой в 5 раз выше риск возникновения тяжелых аллергических реакций. Единственное, что в месте инъекции Covishield может возникнуть боль, покраснение, отек, или повышение температуры.

Кому нельзя вакцинироваться?

Вакциной Covishield нельзя вакцинироваться лицам до 18 лет. Потому что сначала исследования проводят у взрослых, а затем у детей. Сейчас эти исследования начались. Поэтому ограничение временное.

Также нельзя вакцинировать лиц, у которых была тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок и т.д. - на первую дозу.

Нельзя прививать беременных. Хотя в исследованиях на животных никаких негативных последствий на течение беременности не обнаружили. На женщинах в положении никакие лекарственные средства не проверяют - это не этично. Вакцина не содержит живой микроорганизм, поэтому теоретически безопасна для беременных. Кроме того, мы должны сопоставлять пользу и риски, а последние - минимальны. Зато Сovid-19 уносит жизни, беременные его тяжело переносят есть угрозы преждевременных родов, смерти.

Некоторые страны рекомендуют вакцинацию беременным, если есть оправданные риски - женщина может заболеть и умереть.

Вакцина не содержит живой микроорганизм, поэтому теоретически безопасна для беременных

В мире вакцинированных беременных немало. Недавно родился ребенок от такой женщины и у малыша обнаружили мамины антитела. Она их передала через плаценту. Это хорошо, потому что Сovid-19 может тяжело протекать у детей до года.

Надо колоть вакцину тем, кто уже переболел?

Нужно, потому что есть повторные случаи заражения Covid-19. Они протекают как легко, так и с осложнениями. Они встречаются редко в период 6 месяцев после Covid-19. В условиях дефицита вакцины рекомендуем отложить на полгода вакцинацию тех, кто болел. Но прививают, если человек желает и есть достаточное количество вакцины. Особенно это актуально в условиях уменьшения потерь препарата, потому как флакон с момента забора первой дозы может быть использован только в течение шести часов. В первую очередь стараемся вакцинировать тех, кто еще не болел.

На прошлой неделе мы ввели только первую дозу вакцины. Сейчас проводим оценку того, как вводить вторую дозу. ВОЗ рекомендуют вводить вторую дозу через 8 недель, так как выше иммуногенность вакцины. В целом это можно делать в интервале 4-8 недель.

Перед вакцинацией нужно делать тест на антитела?

На сегодня нет определенного уровня антител, которые можно считать защитными. Потому повторно болеют люди и с низким, и с высоким количеством. Система определения антител не стандартизирована. Может давать ложные результаты. Вакцины работают и безопасны для тех, кто имеют антитела.

Как влияет на распространение вируса вакцина?

У нас нет убедительных данных, что вакцина приостанавливает распространение вируса. Но знаем, что вакцинированные болеют в разы меньше. Гораздо легче переносят недуг - без тяжелого течения, госпитализации, смерти. Мы вакцинируем не для того, чтобы создать коллективный иммунитет, а чтобы защитить тех, кто может раньше умереть из-за Covid-19.

Мы вакцинируем не для того, чтобы создать коллективный иммунитет, а чтобы защитить тех, кто может раньше умереть из-за Covid-19

Почему медики не хотят прививаться?

Ситуация с медиками вполне ожидаемая. Такое отношение к вакцинации в Украине не только против Сovid-19, но и других инфекционных заболеваний. Одним из барьеров являются сами медработники. Врачи обращаются к авторитетным лицам страны и от них формируют свое мнение, не анализируя вопрос вакцинации. В педиатрическом сообществе немного лучше ситуация с этим, чем у специалистов, работающих со взрослыми пациентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вакцинировался от коронавируса

Украинцам, которые не доверяют индийской вакцине, стоит ждать другую?

Сначала вакциной обеспечивают приоритетную группу населения - медицинских работников и людей преклонного возраста. Только потом, когда вакцина поступит в продажу, чтобы можно платно прививать всех желающих. Думаю, на рынке она появится летом 2021 года. В Украину поступит еще Pfizer, но это не значит, что людям дадут выбор, чем вакцинировать, потому что есть понятие целевых групп. Речь не идет о том, что она будет доступна в семейного врача. Она требует особых условий хранения - при минус 70 градусах до 6 месяцев. С момента размораживания срок использования до 120 часов. Мы ее используем для определенных целевых групп через мобильные бригады.

Коронавирус пойдет на спад ближе к лету

Нужны будут паспорта вакцинации для путешествий?

На последней странице паспорта написано, что в соответствии с международными правилами здравоохранения, иностранное государство, в которое вы прибыли, может потребовать документы о вакцинации против болезней. На глобальном уровне решения о паспортах вакцинации не принято. Трудно сказать, как оно будет.

Когда в Украине коронавирус пойдет на спад?

Ближе к лету. Потому что люди станут чаще проветривать помещения. Потеплеет, будут больше находиться на свежем воздухе, а не в супермаркете - это будет способствовать снижению заболеваемости.

В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса. Для этого можно воспользоваться приложением и порталом "ДіЯ" или зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 10863
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 9819
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 8568
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 6588
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
7
 Просмотров: 5760
Здоровье
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты Просмотров: 378
Прокремлевская ОПЗЖ проталкивает российский "Спутник V". Степанов - ни при каких обстоятельствах
Прокремлевская ОПЗЖ проталкивает российский "Спутник V". Степанов - ни при каких обстоятельствах Просмотров: 297
Назвали противопоказания для проведения Covid-вакцинации
Назвали противопоказания для проведения Covid-вакцинации Просмотров: 387
"Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите?" - Степанова раскритиковали в Раде
"Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите?" - Степанова раскритиковали в Раде 1 Просмотров: 549
Украинские ученые совершили мировой прорыв в диагностике Covid-19
Украинские ученые совершили мировой прорыв в диагностике Covid-19 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
5
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 176
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть