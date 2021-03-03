Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий

"Вакциной Covishield нельзя вакцинироваться лицам до 18 лет", - сказал Федор Лапий. Фото: Федор Лапий/ facebook.com

Девять дней назад в Украине стартовала вакцинация против Covid-19. За это время привито 12 481 человек индийской вакциной "Covishield". В приоритетной группе вакцинации - медики, работающие с больными коронавирусом, военные и соцработники интернатных домов и пожилых людей.

О том, насколько индийская вакцина безопасна, кому запрещена и используют ли ее другие государства Gazeta.ua рассказал Федор Лапий, столичный инфекционист.

Как оцените организацию процесса вакцинации от коронавируса в Украине?

По пятибалльной шкале поставил бы тройку - удовлетворительно. Есть много критических замечаний, но другие страны имеют не меньше проблем. В Германию, например, через три дня после начала кампании вакцинация закончилась (из-за дефицита препарата. - Gazeta.ua). Мы практически каждую неделю проводим онлайн встречи на глобальном уровне, где страны рассказывают о своих плюсах и минусах, чтобы не повторять подобных ошибок в организации процесса. Но каждое государство имеет свои особенности и сталкивается с трудностями. Подготовка велась еще с лета. Все этапы механизма Ковакс Украина прошла достойно. Вовремя подавала документы. Однако там есть свои процедуры, которые не зависят от нас. Мы не знали, какую вакцину получим, чтобы подготовиться заранее. Начали организовывать мобильные бригады для работы с вакциной м-РНК от компании Pfizer-BioNTech, потому что ожидали, что она придет раньше. Тогда сообщили, что придет векторная вакцина. Она имеет другие условия хранения, правила использования. Стали срочно перестраивать подготовку мобильных бригад. Сейчас обучаем тренеров, чтобы они работали в регионах и готовили мобильные бригады там. Так стараемся наращивать темпы вакцинации, предусмотренные на втором этапе.

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Почему мы получили именно индийскую вакцину?

В мире есть дефицит предложений и значительный спрос. Есть задержка в изготовлении многих вакцин. Pfizer была зарезервирована многими странами еще летом. AstraZeneca также вошла в Ковакс и их вакцина рассматривалась перспективной в использовании в рамках этого механизма. Как из-за цены, так и потому, что летом AstraZeneca заключила договор об изготовлении этой вакцины на мощностях индийского завода Финья. Там вакцина изготавливается по их лицензии. Скорее всего, этот продукт войдет и в Евросоюз. На днях Канада приняла именно Covishield и претендует на 20 млн доз.

Почему бешеный спрос на Pfizer?

Когда нам предлагают США или Индию, подсознательно мы выберем первую. Исследования компании Pfizer выглядят солиднее. Эту вакцину ВОЗ одобрил первой в процедуре экстренного использования. Хотя концерн мощный, но имеет предел изготовления. Многие спекулируют относительно использования вакцины AstraZeneca у лиц старше 65 лет. Вакцина изучалась и имеет подтверждение, что иммунный ответ формируется хорошо, она безопасна. Даже риск возникновения побочных реакций у лиц 65 лет ниже, чем у людей моложе 65 лет. Проблема в том, что недостаточное количество пожилых людей было включено в исследование, чтобы делать выводы. Доказательства безопасности есть, но недостаточно данных для подтверждения эффективности. Мы не знали, какую вакцину получим, чтобы подготовиться заранее Мы начинаем их использовать, когда видим, что безопасные, формируют иммунитет и имеем данные по эффективности. Результаты по Covishield переносятся с изучения вакцины AstraZeneca, потому индийский препарат выпускается по их лицензии. Инструкция та же, они ничем не отличаются. А этот фрагмент вируса, к которому формируется иммунный ответ - изготавливается нашими клетками. Он не производится на заводе. То есть, технологии переданы, они контролируются. Индийское производство от оригинального отличается только водой. Потому что из Европы туда воду не везут.

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Какие побочные эффекты индийской вакцины?

Побочных эффектов меньше, чем от Pfizer вакцины. У которой в 5 раз выше риск возникновения тяжелых аллергических реакций. Единственное, что в месте инъекции Covishield может возникнуть боль, покраснение, отек, или повышение температуры.

Кому нельзя вакцинироваться?

Вакциной Covishield нельзя вакцинироваться лицам до 18 лет. Потому что сначала исследования проводят у взрослых, а затем у детей. Сейчас эти исследования начались. Поэтому ограничение временное. Также нельзя вакцинировать лиц, у которых была тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок и т.д. - на первую дозу. Нельзя прививать беременных. Хотя в исследованиях на животных никаких негативных последствий на течение беременности не обнаружили. На женщинах в положении никакие лекарственные средства не проверяют - это не этично. Вакцина не содержит живой микроорганизм, поэтому теоретически безопасна для беременных. Кроме того, мы должны сопоставлять пользу и риски, а последние - минимальны. Зато Сovid-19 уносит жизни, беременные его тяжело переносят есть угрозы преждевременных родов, смерти. Некоторые страны рекомендуют вакцинацию беременным, если есть оправданные риски - женщина может заболеть и умереть. Вакцина не содержит живой микроорганизм, поэтому теоретически безопасна для беременных В мире вакцинированных беременных немало. Недавно родился ребенок от такой женщины и у малыша обнаружили мамины антитела. Она их передала через плаценту. Это хорошо, потому что Сovid-19 может тяжело протекать у детей до года.

Надо колоть вакцину тем, кто уже переболел?

Нужно, потому что есть повторные случаи заражения Covid-19. Они протекают как легко, так и с осложнениями. Они встречаются редко в период 6 месяцев после Covid-19. В условиях дефицита вакцины рекомендуем отложить на полгода вакцинацию тех, кто болел. Но прививают, если человек желает и есть достаточное количество вакцины. Особенно это актуально в условиях уменьшения потерь препарата, потому как флакон с момента забора первой дозы может быть использован только в течение шести часов. В первую очередь стараемся вакцинировать тех, кто еще не болел. На прошлой неделе мы ввели только первую дозу вакцины. Сейчас проводим оценку того, как вводить вторую дозу. ВОЗ рекомендуют вводить вторую дозу через 8 недель, так как выше иммуногенность вакцины. В целом это можно делать в интервале 4-8 недель.

Перед вакцинацией нужно делать тест на антитела?

На сегодня нет определенного уровня антител, которые можно считать защитными. Потому повторно болеют люди и с низким, и с высоким количеством. Система определения антител не стандартизирована. Может давать ложные результаты. Вакцины работают и безопасны для тех, кто имеют антитела.

Как влияет на распространение вируса вакцина?

У нас нет убедительных данных, что вакцина приостанавливает распространение вируса. Но знаем, что вакцинированные болеют в разы меньше. Гораздо легче переносят недуг - без тяжелого течения, госпитализации, смерти. Мы вакцинируем не для того, чтобы создать коллективный иммунитет, а чтобы защитить тех, кто может раньше умереть из-за Covid-19. Мы вакцинируем не для того, чтобы создать коллективный иммунитет, а чтобы защитить тех, кто может раньше умереть из-за Covid-19

Почему медики не хотят прививаться?

Ситуация с медиками вполне ожидаемая. Такое отношение к вакцинации в Украине не только против Сovid-19, но и других инфекционных заболеваний. Одним из барьеров являются сами медработники. Врачи обращаются к авторитетным лицам страны и от них формируют свое мнение, не анализируя вопрос вакцинации. В педиатрическом сообществе немного лучше ситуация с этим, чем у специалистов, работающих со взрослыми пациентами.

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Украинцам, которые не доверяют индийской вакцине, стоит ждать другую?

Сначала вакциной обеспечивают приоритетную группу населения - медицинских работников и людей преклонного возраста. Только потом, когда вакцина поступит в продажу, чтобы можно платно прививать всех желающих. Думаю, на рынке она появится летом 2021 года. В Украину поступит еще Pfizer, но это не значит, что людям дадут выбор, чем вакцинировать, потому что есть понятие целевых групп. Речь не идет о том, что она будет доступна в семейного врача. Она требует особых условий хранения - при минус 70 градусах до 6 месяцев. С момента размораживания срок использования до 120 часов. Мы ее используем для определенных целевых групп через мобильные бригады. Коронавирус пойдет на спад ближе к лету

Нужны будут паспорта вакцинации для путешествий?

На последней странице паспорта написано, что в соответствии с международными правилами здравоохранения, иностранное государство, в которое вы прибыли, может потребовать документы о вакцинации против болезней. На глобальном уровне решения о паспортах вакцинации не принято. Трудно сказать, как оно будет.

Когда в Украине коронавирус пойдет на спад?

Ближе к лету. Потому что люди станут чаще проветривать помещения. Потеплеет, будут больше находиться на свежем воздухе, а не в супермаркете - это будет способствовать снижению заболеваемости. В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса. Для этого можно воспользоваться приложением и порталом "ДіЯ" или зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.