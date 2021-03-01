Записаться на вакцинацию можно тремя способами

Каждый украинец может записаться в список ожидания. фото:

В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса.

Для этого можно воспользоваться приложением и порталом "Дия" или зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщают в пресс-службе Офиса президента.

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"Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда согласно дорожной картой по вакцинации наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита" , - сказал министр.

Записаться на прививку можно будет на информационном портале по вопросам вакцинации против коронавируса. Вскоре планируют выпустить еще англоязычную версию сайта.