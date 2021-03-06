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суббота, 06 марта 2021 09:27

Covid-19 в Украине: за сутки заболели более 550 детей

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Covid-19 в Украине: за сутки заболели более 550 детей
Коронавирус в Украине: более 9 тыс. новых больных в сутки. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9144 новых случаев заболеваний коронавирусом. Из них - 563 ребенка и 299 медработников.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Киеве - 682 случая. А также в Житомирской - 749, Винницкой - 714, Ивано-Франковской - 676 ​​и Закарпатской - 665 - областях.

Умерли 156 пациентов за последние сутки. Выздоровели - 3351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Количество заболеваний в столице и областях в сутки:

м. Киев - 682 случая;

Винницкая область - 714 случаев;

Волынская область - 195 случаев;

Днепропетровская область - 488 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 749 случаев;

Закарпатская область - 665 случаев;

Запорожская область - 188 случаев;

Ивано-Франковская область - 676 ​​случаев;

Киевская область - 595 случаев;

Кировоградская область - 47 случаев;

Луганская область - 35 случаев;

Львовская область - 531 случай;

Николаевская область - 337 случаев;

Одесская область - 375 случаев;

Полтавская область - 112 случаев;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 194 случая;

Тернопольская область - 357 случаев;

Харьковская область - 522 случая;

Херсонская область - 62 случая;

Хмельницкая область - 376 случаев;

Черкасская область - 143 случая;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 188 случаев.

В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Более 3 тыс. больных положили в больницу, а такого прироста инфицированных не фиксировали декабря. Украину ожидает 3-й локдаун.

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Дата
06
марта

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