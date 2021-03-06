Covid-19 в Украине: за сутки заболели более 550 детей

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9144 новых случаев заболеваний коронавирусом. Из них - 563 ребенка и 299 медработников.
Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Киеве - 682 случая. А также в Житомирской - 749, Винницкой - 714, Ивано-Франковской - 676 и Закарпатской - 665 - областях.
Умерли 156 пациентов за последние сутки. Выздоровели - 3351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Количество заболеваний в столице и областях в сутки:
м. Киев - 682 случая;
Винницкая область - 714 случаев;
Волынская область - 195 случаев;
Днепропетровская область - 488 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 749 случаев;
Закарпатская область - 665 случаев;
Запорожская область - 188 случаев;
Ивано-Франковская область - 676 случаев;
Киевская область - 595 случаев;
Кировоградская область - 47 случаев;
Луганская область - 35 случаев;
Львовская область - 531 случай;
Николаевская область - 337 случаев;
Одесская область - 375 случаев;
Полтавская область - 112 случаев;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 357 случаев;
Харьковская область - 522 случая;
Херсонская область - 62 случая;
Хмельницкая область - 376 случаев;
Черкасская область - 143 случая;
Черновицкая область - 522 случая;
Черниговская область - 188 случаев.
В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Более 3 тыс. больных положили в больницу, а такого прироста инфицированных не фиксировали декабря. Украину ожидает 3-й локдаун.
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