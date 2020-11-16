Covid-19: в какие дни регистрируют больше всего новых случаев заражения

14 ноября зафиксировали рекордное количество новых случаев Covid-19. Фото: pixabay.com

В Всемирной организации здравоохранения выявили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения Covid-19 регистрируют по вторникам, средам, а также в пятницу и выходные.

Об этом сообщает DW.

14 ноября эксперты ВОЗ зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса с начала пандемии. В субботу выявили 660 905 случаев инфицирования.

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За последние сутки в Украине обнаружили 9832 новых больных коронавирусом. Из них детей - 354, медработников - 360. Всего, по состоянию на утро 16 ноября, имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9697 - летальные.