Covid-19: в какие дни регистрируют больше всего новых случаев заражения

В Всемирной организации здравоохранения выявили четкую тенденцию: наибольшее количество новых случаев заражения Covid-19 регистрируют по вторникам, средам, а также в пятницу и выходные.
Об этом сообщает DW.
14 ноября эксперты ВОЗ зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса с начала пандемии. В субботу выявили 660 905 случаев инфицирования.
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За последние сутки в Украине обнаружили 9832 новых больных коронавирусом. Из них детей - 354, медработников - 360. Всего, по состоянию на утро 16 ноября, имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 9697 - летальные.
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